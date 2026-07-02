Абровски: Има огнище на заболяването ку-треска у нас

Снимка Булфото

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски потвърди информацията за наличие на заболяването ку-треска у нас. Въпросът беше отправен от председателя на парламентарната ресорна комисия Явор Гечев от ПГ „Прогресивна България“ на днешното заседание, предаде БТА.

По думите на министър Абровски заболяването е констатирано в края на ноември 2025 г. в Плевенско, но по необясними причини пробите и установяването на ку-треската са се забавили до началото на март 2026 г.

"Уведомили сме прокуратурата, за да прецени има ли наличие на престъпление на хората, отговорни за това нехайство", съобщи аграрният министър.

Пламен Абровски увери, че са взети мерки. Той отбеляза, че заболяването може да бъде предадено от животно на човек, но не се предава от човек на човек.

При ку-треска животните не се умъртвяват, а се ваксинират и се предприемат много сериозни мерки за биосигурност.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!