Абровски: Когато кметът на Варна реши да си свърши работата, хората от „Баба Алино“ просто ще останат без жилища

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Когато кметът на Варна Благомир Коцев реши да си свърши работата, тогава хората от „Баба Алино“ ще останат без жилища. Това каза в предаването „Лице в лице“ министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

В местността „Баба Алино“ край Варна започна премахването на незаконно изградената ограда в горска територия. Съоръжението включва метална конструкция и рекламни винили, които също бяха демонтирани.

„Служителите от Регионална дирекция по горите - Варна и служителите на Държавно горско стопанство - Варна отидоха и започнаха премахването на едно неправилно и незаконно поставено оградно съоръжение в имот, който представлява гора“, обясни Абровски.

По думите на министъра по закон в гора не може да се поставят оградни съоръжения. „Това, което направихме, е просто да спазим закона. Затова искам да поздравя всички, които са там“.

Той обясни, че премахването ще стане за сметка на този, който е поставил оградата. „Този, който я е поставил, е ясно посочен в принудителната административна мярка. Той знае и това ще бъде за негова сметка“.

„Юридическото лице си е получило документите и тече кореспонденция“, подчерта Абровски.

Според него за първи път, откакто се работи по този заплетен казус, представители на правителството си вършат работата такава, каквато им е възложена. „Основната вина е в страха и липсата на ангажираност на ръководителите на ведомствата, които са замесени“, смята той.

„Ако аз лично не се бях явил в РДГ-Варна и ДГС-Варна, за да вдъхна увереност, че на никого от тях няма да бъде потърсена отговорност - независимо дали официална или неофициална, едва ли това щеше да се случи. По същия начин е било и с всички останали институции“, коментира Абровски.

По думите му, когато ръководствата на институциите не поемат ангажимент да приложат закона и да гарантират на своите служители, че те ще бъдат защитени и ще останат на работа, тогава се стига до подобни незаконни постройки.

„По професия съм адвокат и съм се запознал донякъде с казуса „Баба Алино“, а и бях заедно с Министъра на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков първия път, когато разглеждахме документите“, поясни той.

„Когато премахвахме тези заграждения в един от многото имоти, които са застроявани и които продължават да бъдат гора, изведнъж се оказа, че има издадено удостоверение за търпимост. Как се е появило при положение, че там имаше само бетонни основи?“, попита той.

Абровски подчерта, че удостоверение за търпимост се издава за сграда, която е построена и е била в експлоатация преди 2001 година. „След това тя може да бъде променяна. Но когато нямаш такава сграда, когато виждаш, че в гората има изкопни дейности, когато правиш нещо ново, за какво удостоверение за търпимост говорим?“.

„Ако потърпевшите ме бяха наели като адвокат, нямаше да им дам да си купят тези имоти. Бих отказал да ги представлявам, защото според мен това е кауза пердута. Когато кметът на Варна реши да си свърши работата, тогава тези хора просто ще останат без жилища“, смята той.

Абровски е сигурен, че министерството му ще се справи с незаконната сеч и пороите. „В момента не се сече, защото няма цена на дървесината. Това е много голям икономически проблем както за нашите преработватели, така и за дърводобивните фирми и за държавните предприятия“.

„Държавата изгони едно огромно преработвателно предприятие в град Стамболийски, затвори се и друго предприятие. Държавата загуби и един голям преработвател във Велико Търново. В момента има криза на пазара на дървесина“, коментира той.

Абровски сподели и повече за инициативата „Кошница с грижа“. „Тя е ангажимент, който сме поели още в предизборната си програма. Най-накрая някой трябва да покаже солидарност и социална отговорност към най-уязвимите хора - пенсионерите и социално слабите“.

„Тази инициатива не е само това. Тя представлява и стратегическо партньорство с търговските вериги, с които през годините почти никой не е работил. Целта е всички заедно да покажем, че имаме грижа към хората, към гражданите и към потребителите“, допълни той.

Редактор "Екип на Петел",

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