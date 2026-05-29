Абровски: Община Варна е уведомявана многократно за незаконната сеч в "Баба Алино"

29.05.2026 / 17:49 1

Община Варна е уведомявана многократно от момента, в който Регионалната дирекция по горите е установила незаконна сеч в местността "Баба Алино" през 2023 г., още преди да се стигне до строителство в района.

Това стана ясно от думите на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски по време на парламентарния контрол, в отговор на въпрос на депутата от "Възраждане" Коста Стоянов, който пръв сигнализира за проблема:

"Към онзи и до настоящия момент Община Варна е била със "широко затворени очи" по отношение на проблема. Защо, по какъв начин? Аз бих ви посъветвал да се срещнете с кмета и да го питате защо от 2023 г. до настоящия момент абсолютно нищо не е направил, при положение, че в документацията ние имаме писмо, където се коментира спиране на строителство. Да не говорим, че има издадени едни удостоверения, които са с неистинското съдържание и така нататък, но пак бих ви посъветвал да се видите с кмета на Община Варна и той да ви обясни".

Министър Абровски уточни, че са били сезирани и другите компетентни институции, включително Районна прокуратура във Варна, предаде БНР.

Фирмата, извършваща незаконното строителство, е отказала да изпълни нареждането на Регионалната дирекция по горите и да премахне загражденията. Ако това не се случи в 10-дневния срок, даден в сряда, ще се пристъпи към принудително премахване, заяви министър Абровски.

Коментари
Горан (преди 1 час)
Рейтинг: 15623 | Одобрение: -5497
а бре тя е ясна цялата работа, герб и дпс са се облажили от сделката, в последствие пп/дб и коцев също са искали да намажат филиите и са цакали украинеца, всичко е мафия и пп/дб са същите като герб и дпс корумпета, сега си подхвърлят горещия картоф но всички са за пандиза, интересно е какво ще последва, не вярвам украинците да си оставят магарето в калта и да прежалят с лека ръка няколко стотин милиона ,струва ми се че ще има куршуми за някой въпроса е кой ще го отнесе
