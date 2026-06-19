Абровски: Ремонтът на язовир „Рабиша“ ще се извърши на два етапа

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Изпълнението на проекта за ремонт на язовир „Рабиша“ и прилежащите му пълнещи деривации ще се осъществи в два етапа. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на парламентарния контрол днес.

Отправилият въпроса Любен Иванов от ПГ „Демократична България“ подчерта, че това е един от най-значимите язовири в Северозападна България, който осигурява напояването на стотици площи земеделска земя, предава БТА. Той отбеляза, че нееднократно е предупреждавал за лошото състояние на входящата деривация.

Пламен Абровски посочи, че във връзка с множество постъпили в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) сигнали от областния управител на Видин за влошеното качество на водата за питейно-битови нужди в каптиран извор „Рабиша“ е изготвен работен проект за ремонт. Изпълнението на проекта се предвижда да бъде осъществено в два етапа.

Избран е изпълнител за първия етап от ремонта, като средствата за този етап са предвидени в Закона за държавния бюджет за 2025 г. По бюджета на Министерството на земеделието и храните не са осигурени финансови средства за изпълнение на втория етап от ремонта, съобщи министър Абровски. Той допълни, че необходимите средства за изпълнение на втория етап са предложени за включване в проектобюджета за 2026 г. и в актуализираната бюджетна прогноза за 2027-2028 г. на МЗХ.

Редактор "Екип на Петел",

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