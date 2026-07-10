Абровски: В Министерството на земеделието ще има звено с външнотърговска насоченост

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В Министерството на земеделието и храните (МЗХ) ще бъде обособено звено с външнотърговска насоченост, когато ведомството бъде преструктурирано, каза пред журналисти в Самоков министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в отговор на въпрос как може да се помогне на българските производители да изнасят реколтата си зад граница. Министърът присъства на второто издание на Фестивала на малината и на 11-ото специализирано изложение на малинопроизводителите.

Звеното ще работи с всички икономически аташета по света, които са към Министерството на външните работи, допълни той. По този начин от МЗХ ще се опитат да получат по-голяма яснота относно възможности, предлагани от чуждите пазари, и да разработят контакти на български производители с външни търговци.

По думите на Абровски МЗХ дава немалко средства за организиране на фермерски изложения и пазари, където могат да се срещат производители, преработватели и търговци.

По отношение на вътрешния пазар министърът добави, че за да влязат българските производители на него, трябва да имат количествена и качествена продукция, давайки пример с търговските вериги. По думите му, това не е по силите на отделния земеделски производител. Министърът посочи, че за производителите в чувствителния сектор на храните е още по-трудно. Цяла Европа работи на принципа на кооперирането, подчерта той.

На въпрос кой трябва да започне кооперирането – държавата или производителите, министър Абровски посочи, че тази инициатива може да тръгне единствено от производителите, посочва БТА. „Държавата, в лицето на Министерство на земеделието, в лицето на правителството, е тази, която може да създаде подходящите условия, но не можеш да задължиш производителите да се кооперират“, каза той.

Министър Абровски посочи като условия, които държавата може да създаде обратното начисляване на ДДС и предоставянето на повече подкрепа при кандидатстването по програми, както и опростяване на правилата по кандидатстване.

На въпрос как ще бъдат подкрепени български пчелари, които очакват силен сезон, министърът отговори, че това ще стане, като бъде дадена гаранция за качество на продукта, който те произвеждат. Българският мед трябва да бъде подкрепен от държавата, заяви той.

Редактор "Екип на Петел",

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