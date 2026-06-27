Абровски: В бюджета са предвидени 170 млн. евро за земеделските производители по т. нар. иранска помощ

Снимка: Булфото

Сто и седемдесет милиона евро са предвидени в бюджета за земеделските производители по т. нар. иранска помощ. Това каза в Кюстендил министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който беше гост на Празника на черешата в града. Помощта се отнася до компенсиране на до 70 на сто от разликата в цените на торовете и горивата заради войната в Иран.

Парите са осигурени, а в момента правим разчети по какъв начин да се предостави, уточни министърът. Според него вариантите са два - единият е по технологични карти, но ако се стигне до него, може да се получи „леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс". Вторият вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки земеделски производител.

Проблемът с ниската изкупна цена на черешите се появява всяка една година, коментира още Абровски пред журналисти. „За съжаление проблемът идва от факта, че имаме изключително много раздробени производители и поради тази причина те се конкурират с един по-малък пазар. Нашата цел е да подпомогнем създаването на кооперативи, за да може по-лесно и по-окрупнено да се извърши продажбата на този прекрасен плод и за да може не те да се борят за пазара, а пазарът да се бори за тях“, коментира министърът.

Той посочи, че се обмислят стимули като евентуално въвеждане на обратно начисляване на ДДС в следващия бюджет, както и различни допълнителни данъчни и икономически стимули, в зависимост от това какво може да си позволи бюджетът. Земеделският министър коментира, че целта е да се подпомогне сдружаването.

В отговор на въпрос на БТА министърът каза, че се надява през следващата година да бъде разрешен проблемът със застраховките на земеделските производители и допълни, че за него е непонятно поради каква причина не са водени разговори със застрахователите.

„При положение, че съществува държавна помощ, която покрива близо седемдесет процента от застрахователната премия, за мен е непонятно поради каква причина не е разговаряно със застрахователите, за да може да се обхване целият период, в който има застрахователно събитие. В крайна сметка тази държавна помощ е насочена към земеделските производители. За мен трябва да има равнопоставеност и лично ще проведем разговор с всички застрахователи на територията на България, за да бъдат така добри догодина да успеят да обхванат по-голям период от време, защото в крайна сметка това е целта на застраховката“, каза още министърът..

Пред БТА министърът каза още, че поради непонятни за него причини, вместо в началото на градоносния сезон, съвсем към края му беше проведена обществената поръчка във връзка с изграждането на противоградовите площадки. "Съзнателно ли е била забавена или не, не мога да кажа, но за мен това беше един много лош знак от предишното управление към земеделските производители, защото независимо кой е на власт, нашата работа е да се грижим за производителите. Когато съзнателно забавиш една обществена поръчка и позволиш тези природни бедствия да се сипят на главите на земеделските производители, за мен това не е редно", посочи той.

Министърът допълни, че противоградовите площадки на територията на Кюстендил, за които има поет ангажимент в предходен период, ще бъдат изграждани. За останалата част от страната офертите за самолетния способ за защита от градушки са били отворени през тази седмица.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!