Абровски: Заловени са бракониерски лодки с половин тон черна мида край Варна

Снимка Булфото

Служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) са заловили рано тази сутрин две бракониерски лодка с над 500 кг. черна мида в района на Варна.

Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който днес посети крайморския град, съобщи БТА.

Министър Абровски уточни, че при проведената рано тази сутрин акция служителите на ИАРА са хванали лодките край двата канала край Варна. Той подчерта, че там е напълно забранено да се лови черна мида поради хигиенни съображения.

Редактор "Екип на Петел",

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