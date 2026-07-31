Абровски: Започваме стопроцентови проверки по границите от понеделник

Кадър бТВ, архив

Земеделски производители от Хасковско блокираха ключовия транспортен коридор Русе – Маказа в знак на протест срещу ниските изкупни цени и неконтролирания внос на продукция от трети страни, съобщават от агенция „Фокус“. Протестните действия идват на фона на предупреждения от бранша за силен натиск от страна на търговските вериги, докато държавата обяви подготвянето на извънредни мерки за защита на българското производство.

Председателят на Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“ Цветан Цеков алармира, че големите търговски вериги правят опити да изтласкат българските фермери от пазара. В отговор земеделският министър Пламен Абровски обяви в ефира на Радио „Фокус“, че държавата предприема конкретни стъпки за подкрепа на родното производство и затягане на граничния контрол.

Основно изискване на протестиращите производители е спирането на нерегламентирания внос, който официално не се появява в търговския оборот на страната. Земеделското министерство е задействало координация с всички ангажирани държавни структури за въвеждането на извънредни проверки.

„В последните две седмици правим една безпрецедентна комуникация с всички останали ангажирани структури в държавата, за да започнем от понеделник да правим 100% контрол в 3-километровата граница там, където граничим с държави, членки от Европейския съюз, и да започнем 100% масирани проверки по отношение на граничните пунктове, които граничат с трети страни – Сърбия, Македония и Турция“, заяви министър Пламен Абровски.

Държавата няма законен механизъм да определя изкупните цени в условията на пазарна икономика, но подготвя нов модел в помощ на фермерите. Министерството на земеделието и храните работи по създаването на специализирано търговско звено, което да помага на производителите при реализацията на тяхната окрупнена продукция.

„Живеем в демокрация, в която държавата няма как да определя изкупни цени и да задължава кой на каква цена да продава или да купува. Но това, което можем да направим, е да ускорим процеса по намиране на пазар на нашите производители“, посочи земеделският министър.

Новата структура ще подпомага пласирането на стоката както в рамките на Европейския съюз, така и в държави извън него. Освен това звеното ще служи като първоначална контактна точка между българските производители и големите търговски вериги, за да се улесни прекoвият контакт между тях, пише dunavmost.com.

Паралелно с новите мерки продължават и разговорите с търговските среди. Според земеделския министър веригите вече са се включили в инициативата „Кошница с грижа“, която е насочена към подпомагане на най-уязвимите социални групи в страната. Предстои обсъждането на новата контактна точка да гарантира, че родното производство ще получи равен достъп до щандовете в магазините.

Редактор "Екип на Петел",

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