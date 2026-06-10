Абровски обеща масови проверки в големите вериги

Кадър БНТ

Земеделският министър Пламен Абровски обяви спешни проверки след сигнали, че големи вериги притискат български производители, съобщават от БНТ.

Повод за острата реакция на министерството станаха оплаквания от страна на производители на плодове и зеленчуци. Те твърдят, че са били притискани от големите магазини да поемат за своя сметка задължителните търговски намаления.

„Няма да допусна някой да вреди на тази добра инициатива“, заяви Пламен Абровски в телевизионното студио. Той подчерта, че за започването на официално разследване е нужна конкретна информация – кой, кога и по какъв начин е отправял заплахи. Изпълнителната власт вече е провела разговори с браншовите организации, от които се очаква да предоставят реални данни за злоупотреби. Абровски беше категоричен, че държавата няма да предприема действия на базата на слухове, но при доказан натиск отговорът ще бъде безкомпромисен.

Инициативата „Кошница с грижа“ се прилага от два дни в големите търговски обекти в страната. Нейната основна цел е да подпомогне социално уязвимите групи от населението и едновременно с това да стимулира продажбата на родни стоки на пазара.

Участието на търговците в кампанията е изцяло доброволно, но е обвързано с ясни минимални критерии, поставени от правителството. Търговските вериги трябва да се включат за период от най-малко шест месеца, да осигурят минимум 30 продукта с намаление и да предложат отстъпка от поне 15%. Важно изискване е тези по-ниски цени да не се осигуряват за сметка на българските производители. Според министъра част от веригите вече са изявили желание да надградят тези параметри, като предложат по-дълги срокове и по-големи намаления, пише dunavsport.com.

Според земеделския министър кампанията представлява форма на стратегическо партньорство между държавата и бизнеса, което демонстрира социална солидарност в труден момент. „Целта на тази мярка е да покаже солидарността на правителството с всички български граждани, особено с хората от най-уязвимите социални групи“, посочи Абровски. Той допълни, че няма да позволи да се хвърля кал върху проект, създаден изцяло в интерес на потребителите, и обеща пълна прозрачност при установяване на нарушения.

Редактор "Екип на Петел",

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