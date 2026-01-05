реклама

Абсурден основен ремонт на гаражите на РЗИ във Велико Търново за 64 453 евро

05.01.2026 / 09:57 0

Кадър Фейсбук

Тома Белев съобщи във "Фейсбук" за абсурден основен ремонт на гаражите на РЗИ Велико Търново, предаде Сега.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е бил  между 11 и 30 декември 2025. Стойност на договора 63 453 евро. Абсурдният резултат се вижда на снимката, публикувана във "Фейсбук" групата "Дивотия до шия във Велико Търново".

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама