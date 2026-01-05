Абсурден основен ремонт на гаражите на РЗИ във Велико Търново за 64 453 евро

Кадър Фейсбук

Тома Белев съобщи във "Фейсбук" за абсурден основен ремонт на гаражите на РЗИ Велико Търново, предаде Сега.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е бил между 11 и 30 декември 2025. Стойност на договора 63 453 евро. Абсурдният резултат се вижда на снимката, публикувана във "Фейсбук" групата "Дивотия до шия във Велико Търново".

