Абсурдна идея в „На кафе”: Да обединим Хелоуин и Деня на будителите

В предаването на Гала по Нова телевизия се роди абсурдна идея - за да няма напрежение, Хелоуин и Денят на народните будители да бъдат свързани. Предложението дойде от панелистката Лора Капустина, докато тя и колегите ѝ обсъждаха забраната за празнуване на американския празник, която наложи кметът на Елин Пелин.

Всички в студиото, включително и Гала, изразиха мнение, че забраната е прекалена мярка, защото е радост за децата.

„А защо пък двата празника да не се сближат? Децата например могат да се маскират като будители и велики българи”, заяви Лора.

Наложи се Кристина Патрашкова да обяснява на младата си колежка, че смисълът на маскирането е съвсем друг на Хелоуин и напълно несъвместим с честването на духовните водачи на българския народ.

„Има нещо гнило в този Хелоуин, аз преди години на 31 октомври се ожених”, коментира разведения Юли Константинов. Забележката му прекрати дебата преди да се чуят още абсурдни изказвания.

