Acibadem: Водещ център за чернодробни и бъбречни трансплантации при възрастни и деца

Acibadem Healthcare Group е водеща дестинация за бъбречни и чернодробни трансплантации в Турция. Пациенти от цял свят избират Acibadem за своето лечение, привлечени от мултидисциплинарния подход, богатия опит, иновативните хирургични техники, високата успеваемост и международните услуги, ориентирани към пациента.

Трансплантацията на орган е дълбоко емоционално преживяване. При трансплантация от жив донор, здрав човек доброволно се подлага на операция, за да дари свой орган и да даде шанс за живот на друг човек. Реципиентът, от своят страна, живее втори живот благодарение на този акт на щедрост. В наши дни е възможно да се трансплантират различни органи. Най-голяма обаче е нуждата от трансплантация на бъбреци и черен дроб – именно това са и най-често трансплантираните органи с най-висок процент на успеваемост.

Проф. д-р Хамди Каракаялъ, един от пионерите в органната трансплантация в Турция и ръководител на Центъра за трансплантация на органи към болница Acibadem Atakent, подчертава капацитета и експертизата на центъра: „В Acibadem извършваме както чернодробни, така и бъбречни трансплантации, най-често от живи донори. Acibadem е референтен център не само за Турция, но и за целия регион. Много пациенти пристигат от чужбина заедно със своите донори, за да преминат трансплантация в нашия център. Аз и екипът ми имаме изключително богат опит в тази област. Лично съм извършил над 2500 чернодробни и повече от 4000 бъбречни трансплантации. Само в тази болница през последните 10 години сме извършили 1500 чернодробни и над 1000 бъбречни трансплантации“.

Acibadem отчита впечатляващи резултати както при бъбречните, така и при чернодробните трансплантации. Успеваемостта при присаждане на бъбрек е близо 99%, а на черен дроб – почти 90%.

Черният дроб продължава да функционира, дори ако половината бъде дарен

Когато черният дроб вече не може да изпълнява нормално функциите си, настъпва чернодробна недостатъчност. Ако не бъде лекувана, тя прогресира до животозастрашаващо състояние. Чернодробната трансплантация е единственото решение, тъй като човек не може да живее без функциониращ черен дроб.

Има два вида чернодробна трансплантация според източника на органа: от жив донор и от трупен донор. Черният дроб е уникален орган, тъй като е единственият в човешкото тяло, способен да регенерира. Когато донор дари повече от половината от своя черен дроб за трансплантация, останалата част продължава да функционира без сериозни усложнения. Всъщност, черният дроб може да изпълнява функциите си дори когато до 70% от него са отстранени.

Световен лидер в бъбречните трансплантации от жив донор

Бъбречната трансплантация представлява прехвърляне на здрав бъбрек на човек, чиито бъбреци вече не функционират. Макар диализата частично да компенсира загубата на бъбречна функция, тя не е окончателно решение.

Бъбречните трансплантации също биват два вида: от жив и от трупен донор. Жив човек може да дари единия си бъбрек, защото след това може да води нормален живот в добро здраве с останалия си бъбрек.

В Турция ежегодно се извършват над 3500 бъбречни трансплантации, като 85% от тях са от живи донори. Това поставя страната на първо място в света по брой бъбречни трансплантации от жив донор.

Педиатрични трансплантации отличават Acibadem

В някои случаи, трансплантационните екипи докосват живота на бебета едва на 5-6 месеца и с тегло едва 4,5 килограма. Някои бебета страдат от вродени генетични заболявания, които водят до чернодробна или бъбречна недостатъчност, и налагат трансплантация. Само ограничен брой центрове по света извършват подобни операции. В Acibadem екипът има богат опит именно в тази област, казва проф. Каракаялъ.

Към момента чернодробни и бъбречни трансплантации се извършват в четири центъра на Acibadem: два в Истанбул и по един в Измир и Бурса.

