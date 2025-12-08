Адът в Индонезия след наводненията: "Оцеляхме три дни без храна и вода на покрива"

Снимка Пиксабей

Броят на загиналите в Индонезия, вследствие на неотдавнашните наводнения, надхвърли 900 души, а стотици все още са в неизвестност, предаде "Би Би Си" (BBC), цитирани от България он ер.

Над 100 000 домове са разрушени, след като рядък и мощен циклон се формира миналата седмица над протока Малака, носейки проливни дъждове и свлачища в части от Югоизточна Азия.

Усилията за достигане до хора в изолирани райони продължават, като на места помощта се доставя по въздух.

Наводненията в Индонезия бяха едно от няколко екстремни климатични явления, които удариха Азия през последните седмици, като общият брой на загиналите в Шри Ланка, Тайланд, Малайзия и Виетнам доближава 2000.

Цели села са пометени

В Ачех Тамианг, един от най-силно засегнатите райони, оцелели описват как бързите водни потоци са помели цели села.

Една оцеляла от село Линтанг Бавах споделя пред BBC, че хора са оцелявали, стоейки върху покривите на домовете си.

По думите ѝ около 90% от домовете в селото са били унищожени, оставяйки 300 семейства без подслон.

Имало е и хора, които са оцелели на покривите на къщите си заедно с децата си, три дни без храна и вода.

Оцеляване на косъм

Мъж разказва как той и семейството му били евакуирани с лодка, когато водата достигнала до втория етаж на дома им, само за да се наложи отново да бягат от друго село.

Регионалният губернатор заяви, че екипите все още търсят тела в "кал до кръста".

Индонезийските медии съобщават, че затворници са били временно освободени от затвор, за да бъдат спасени, тъй като водата е застрашавала сградата, а властите не са имали къде да ги преместят.

Достъпът по суша до град Сиболга и Централен Тапанули остана прекъснат към неделя, като помощ можеше да достига само по въздух и море.

В някои райони са получени съобщения за мародерства в супермаркети.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!