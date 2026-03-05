Адемов: От 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8 процента

Снимка Булфото

Страхотна новина за песнсионерите.

Всички пенсии от 1 юли ще бъдат увеличени със 7,8 процента и всички социални плащания са гарантирани, каза в Пловдив служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.



Той участва в Националното съвещание на служителите на Агенцията по заетостта.

Пред тях Адемов представи приоритетите за работа на министерството по време на мандата на служебния кабинет и даде насоки за подпомагане на уязвимите и гарантиране на честността на вота на предстоящите през април предсрочни парламентарни избори, съобщи БТА.

