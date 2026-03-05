Адемов: От 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени със 7,8 процента
Снимка Булфото
Страхотна новина за песнсионерите.
Всички пенсии от 1 юли ще бъдат увеличени със 7,8 процента и всички социални плащания са гарантирани, каза в Пловдив служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.
Той участва в Националното съвещание на служителите на Агенцията по заетостта.
Пред тях Адемов представи приоритетите за работа на министерството по време на мандата на служебния кабинет и даде насоки за подпомагане на уязвимите и гарантиране на честността на вота на предстоящите през април предсрочни парламентарни избори, съобщи БТА.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!