Адемов започва срещи с териториалните структури на МТСП, първи са във Варна

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов и екипът му започват срещи с териториалните структури от системата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

В шест седмици ще се направят изнесени заседания в шестте района за планиране. На тях министър Адемов ще представи пред местните структури на Агенцията за социално подпомагане, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Агенцията по заетостта и Агенцията за качество на социалните услуги приоритетите и задачите пред МТСП за времето на работа на служебния кабинет, предаде БГНЕС.

Гарантирането на свободното право на вот на уязвимите, ненамесата на инструментите на социалната система в предизборната кампания и подпомагането на най-нуждаещите се българските граждани са във фокуса на социалния министър и екипа му. По време на срещите по региони министър Адемов ще събере повече информация за предизвикателствата, с които се сблъскват служителите на МТСП в различните части на страната, както и за опитите за натиск, които се оказват върху тях във връзка с предстоящите избори.

Първата среща ще се проведе във Варна на 27 февруари, където ще бъдат събрани освен териториалните структури от системата на МТСП в града и тези от Шумен, Добрич и Търговище, които са част от Североизточния район за планиране.

