Административен съд – Варна и ВВМУ ще си партнират в обучението на компютърни криминалисти

Снимка: Административен съд – Варна

С официалното подписване на меморандум за сътрудничество между председателя на Административен съд – Варна Елена Янакиева и началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов, стартира партньорство, насочено към преодоляване на недостига от съдебни експерти по киберсигурност, съобщават от ВАС.

В рамките на това споразумение съдът ще се включи в практическата подготовка на магистрите от специалностите „Компютърна криминалистика“ и „Киберсигурност“ към факултет Инженерен на висшето училище.

Бъдещите специалисти ще усвояват процесуалните изисквания и тънкостите при изготвянето на експертизи чрез гостуващи лекции от съдии във ВВМУ, посещения на реални съдебни заседания, както и чрез участие в специализирани беседи и симулативни процеси.

Новото партньорство между институциите ще отговори на засиленото търсене на вещи лица в областта на компютърна криминалистика.

