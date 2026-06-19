Административен съд – Варна образува дело по жалба срещу заповед за временно отстраняване на началника на СГКК – Варна

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Административен съд – Варна образува дело №1873/2026 г. по жалба срещу Заповед №ЧР-34-1 от 29.05.2026 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). С оспорения акт отстраненият началник на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Варна е отстранен от работа до приключване на дисциплинарно производство, образувано със Заповед № РД-13-65/28.05.2026 г.

В жалбата се твърди, че заповедта е изцяло незаконосъобразна, тъй като в нея липсват конкретни фактически основания и мотиви, обосноваващи необходимостта от налагането на тази ограничителна мярка. Посочва се, че административният орган се е позовал на общи и абстрактни твърдения за гарантиране на безпрепятствено производство и предотвратяване на влияние върху служители.

Претендира се за пълна отмяна на заповедта и е направено особено искане за спиране на предварителното изпълнение на заповедта, тъй като отстраняването и лишаването от възнаграждение нанасят трудни за поправяне имуществени вреди и сериозно засягат доброто име, честта и достойнството на служителя в обществото, където той публично се свързва с казус за незаконно строителство в местността „Баба Алино“.

Редактор "Екип на Петел",

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