Административен съд – Варна образува три дела срещу Решение на РИОСВ

снимка: Община Варна

Три дела са образувани по жалба на Сдружение „За Дебелец“ и протести на Районна прокуратура – Варна и Окръжна прокуратура - Варна срещу решение на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Съгласно решението на екоинспекцията е преценено да не се извършва Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за изграждане на жилищен комплекс и „Паркинг за моторни превозни средства“ върху територия от 175 декара, находящ се в местност „Ески балар“, район Аспарухово.

Сред мотивите, с които се оспорва решението на РИОСВ са липса на прецизен анализ на кумулативното въздействие от всички съществуващи, одобрени или в процес на одобряване планове, програми и проекти; неправилна, непълна и противоречива преценка на геоложкия риск и опасността от свлачищни процеси; риск от големи аварии и бедствия; липса на аргументи за взетото решение от страна РИОСВ и др.

