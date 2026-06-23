Административен съд – Варна остави без разглеждане жалбата на организатора на „Парад на гордостта“

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Административният съд – Варна остави без разглеждане жалбата на организатора на мирната гражданска проява „Парад на гордостта“ срещу писмото на Община Варна от 15 юни 2026 г., в което се посочва, че институцията „не съгласува“ събитието.

Производството по адм. дело № 1860/2026 г. е прекратено поради недопустимост на жалбата, обоснована от констатацията, че оспореният акт не е индивидуален административен акт, както и поради липсата на правен интерес от обжалването.

Определението на Административен съд – Варна подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от уведомяването на страните.

Редактор "Екип на Петел",

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