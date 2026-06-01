Административен съд – Варна прекрати делото срещу уличната регулация в Западна промишлена зона

Снимка Пиксабей

С определение Административен съд – Варна остави без разглеждане жалбата на „Амура Сити“ ЕООД против Заповед № Г-109/14.03.2007 г. на заместник-кмета на Община Варна и прекрати производството по административно дело № 1942/2025 г. по описа на съда.

Правният спор касае Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в частта му за уличната регулация, предвидена за обслужване на имоти, собственост на жалбоподателя в Западна промишлена зона (ЗПЗ) – гр. Варна (УПИ ХII-341 в кв. 57 и УПИ XV-341 в кв. 61). Оспорването обхваща конкретни участъци между осови точки: от о.т. 5001 до о.т. 5006, от о.т. 5006 до о.т. 4550, от о.т. 4550 до о.т. 4557, от о.т. 5003 до о.т. 4540, от о.т. 4540 до о.т. 4542 и между о.т. 4540 и о.т. 4543.

Производството бе образувано по жалба на „Амура Сити“ ЕООД. Дружеството твърди нищожност на заповедта от 2007 г. по съображения, че одобреният ПУП-ПРЗ не е съобразен с действащия РП и лишава жалбоподателя от транспортен достъп до собствените му имоти, тъй като вместо да предвижда улична пътна мрежа – публична общинска собственост, в противоречие на чл.8 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) предвижда достъп през проектирани улици – частна собственост.

Определението на Административен съд – Варна подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, съобщиха от пресслужбата на Административен съд - Варна.

