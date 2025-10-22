Административният съд във Варна отваря врати за граждани и ученици

Булфото

Ден на отворените врати под надслов „Открито за съдебната власт“ ще се проведе на 24 октомври в Административен съд – Варна, съобщиха от пресслужбата на съда.

В навечерието на Европейския ден за гражданско правосъдие – 25 октомври, ученици, студенти и граждани ще имат възможност да посетят институцията.

Инициативата на Висшия съдебен съвет се провежда за осемнадесета поредна година. Ученици от Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“, СУЕО „Ал. С. Пушкин“ и СУ за ХНИ „Константин Преславски“, които активно се включват в Образователната програма на ВСС и Министерство на образованието „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие.

Отворени съдилища и прокуратури“, за поредна година ще гостуват в институцията от 09:30 ч.

Със студенти от Икономически университет – Варна, специалност „Съдебна администрация ще се проведе симулативен конкурс за длъжността „съдебен деловодител“ от 13:30 ч.

Възпитаниците на Юридическия факултет на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ ще се срещнат със съдии и ще проведат дискусия, свързана с административното правораздаване у нас.

По традиция на този ден посетителите ще имат възможност да се запознаят с достъпа до правосъдие, функциите и спецификата на работа в Административен съд - Варна.

