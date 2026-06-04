Административният съд във Варна решава дали да сезира КС за лимитите на болниците

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В открито съдебно заседание на Административен съд - Варна бе изслушано заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза. Делото е образувано по искова молба от МБАЛ „Св. Анна – Варна“ срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Спорът е за над 525 000 евро. Претендираните за изплащане средства са за извършено лечение по клинични пътеки, амбулаторни и клинични процедури за

периода от август до ноември 2025 г..

От страна на ищеца бе отправено искане за преюдициално запитване до Конституционния съд на Република България. С него се настоява чл. 59, ал. 7а от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) да бъде установен за противоконституционен и отменен. Искането текстът да отпадне цели да се премахне законовото основание, на което НЗОК отказва да плаща за „надлимитни“ пациенти, посочват от пресслужбата на съда.

Ако нормата бъде обявена за противоконституционна, НЗОК ще бъде длъжна да плати на ищеца всички реално извършени, отчетени и успешно преминали проверка медицински

услуги.

Относно отправеното искане съдът обяви, че ще се произнесе в закрито съдебно заседание.

Редактор "Екип на Петел",

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