Административният съд във Варна с благотворителна кауза за пациенти с последствия от инсулт, черепно-мозъчни травми, енцефалит

снимка: Административен съд - Варна

От днес до 19 декември Административен съд – Варна ще бъде домакин на благотворителен коледен базар. Тази година инициативата се осъществява съвместно с Центъра за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с говорно-езикови нарушения при мозъчна увреда „Афазия“.

Основната цел на кампанията е събраните средства да бъдат насочени към закупуването на роботизирана ръкавица, която е иновативно решение, подпомагащо възстановяването на двигателната функция при пациенти с последствия от инсулт, черепно-мозъчни травми, енцефалит или следоперативни състояния.

Център „Афазия“ развива своята дейност вече над 17 години и има капацитет от 40 души. До момента повече от 500 пациента са се възползвали от безплатните му услуги.

Всички, желаещи да подкрепят благородната кауза, могат да посетят сградата на Административен съд – Варна и да избират от разнообразните коледни артикули, изработени с грижа и любов от потребителите и специалистите на центъра, съобщават от пресслужбата на съда.

