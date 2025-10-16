Адресите, останали без вода днес заради аварии във Варна и региона

Пиксабей

Поради авария без вода днес до 17:00 ч. ще бъдат абонатите на бл. 307, както и част от бл. 306 и 308, и детска градина "1-ви юни" на ж.к. "Владиславово", съобщиха от ВиК Варна.

До около 17:00 ч. ще е спряно водоподаването и за абонатите в част от кв. "Трошево".

Припомняме, че поради планово изграждане на нови ВиК връзки по главен водопровод "Варна-Златни Пясъци - 1 етап" без вода от 09:00 ч. до около 21:00 ч. на 16 октомври, днес, са абонатите на м. Евксиноград, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", к.к."Чайка", м."Ален Мак" и м."Кабакум", съобщиха от "ВиК Варна" ООД.

Авариен ремонт на магистрален трабопровод "Варна-Златни пясаци - 2-етап" пък остави без вода от 9.00 ч. до около 21.00 ч абонатите на част от м-ст Бриз, м-ст Св.Никол, м-ст Сотира, м-ст Акчелар и ж.к. "Изгрев".

