Адресите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 13 август, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Девня – ул. „Капитан Петко“, ул. „Здравец“, ул. „Любен Каравелов“, бул. „Съединение“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Просвета“, ул. „Албена“, електрозахранени от ТП 11 и ТП 21.

- в района на – ул. „Капитан Петко“, ул. „Здравец“, ул. „Любен Каравелов“, бул. „Съединение“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Просвета“, ул. „Албена“, електрозахранени от ТП 11 и ТП 21. От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Девня.

в района на В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Петров дол .

в района на . Днес , от 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на гр. Варна част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма ТП 2018.

- в района на част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма ТП 2018. Днес , от 9:00 ч. до 14:00 ч. - в района на гр. Варна - кв. „Аспарухово“ – ул. „Дедеагач“, ул. „Злетово“, ул. „Иван Момчилов“, ул. „Камчия“, ул. „Кантона“, ул. „Костур“, ул. „Лерин“, ул. „Лонгоз“, ул. „Марагидик“, ул. „Места“, ул. „Найчо Цанов“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Сергей Румянцев“, ул. „Тунджа“, ул. „Янтра“, ул. „Нишава“, ул. „Моряшка“, ул. „Лайош Кошут“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Бабини Видини Кули“, ул. „Георги Велчев“, ул. „Кичево“, ул. „Маркови Кули“, ул. „Ропотамо“, ул. „Руен“, ул. „Чонгора“, „Билла България“ ЕООД, „СМДЛ Лаборекспрес 2000“ ООД, НЧ „Просвета-1927“.

- в района на - кв. „Аспарухово“ – ул. „Дедеагач“, ул. „Злетово“, ул. „Иван Момчилов“, ул. „Камчия“, ул. „Кантона“, ул. „Костур“, ул. „Лерин“, ул. „Лонгоз“, ул. „Марагидик“, ул. „Места“, ул. „Найчо Цанов“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Сергей Румянцев“, ул. „Тунджа“, ул. „Янтра“, ул. „Нишава“, ул. „Моряшка“, ул. „Лайош Кошут“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Бабини Видини Кули“, ул. „Георги Велчев“, ул. „Кичево“, ул. „Маркови Кули“, ул. „Ропотамо“, ул. „Руен“, ул. „Чонгора“, „Билла България“ ЕООД, „СМДЛ Лаборекспрес 2000“ ООД, НЧ „Просвета-1927“. Днес , от 9:00 ч. до 17:30 ч. - в района на гр. Варна - карето, заключено между бул. „Мария Луиза“, ул. „Фредерик Шопен“, ул. „Драган Цанков“ и ул. 4Шипка“, електрозахранени от ТП 236.

в района на - карето, заключено между бул. „Мария Луиза“, ул. „Фредерик Шопен“, ул. „Драган Цанков“ и ул. 4Шипка“, електрозахранени от ТП 236. Днес , от 9:00 ч. до 17:30 ч. - в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. „Девня“, ул. „Александър Дякович“, ул. „Козлодуй“, ул. „Дунав“.

в района на - карето, заключено между ул. „Девня“, ул. „Александър Дякович“, ул. „Козлодуй“, ул. „Дунав“. Днес , от 8:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Изгрев и м-ст Сотира в района на кръстовището на ул. „Мир“ и бул. „Христо Смирненски“, района над ТУ в посока Терапията.

в района на - м-ст Изгрев и м-ст Сотира в района на кръстовището на ул. „Мир“ и бул. „Христо Смирненски“, района над ТУ в посока Терапията. В периода 12 – 13 август, от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - част от м-ст Боровец.

в района на - част от м-ст Боровец. В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Момчилово .

в района на . В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Невша .

в района на . Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Неофит Рилски – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 3.

в района на – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 3. Днес , от 8:30 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч. - са възможни смущения в района на село Ветрино, гр. Девня и село Неофит Рилски.

- са възможни смущения в района на Днес , от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Златина .

в района на . Днес, от 8:30 ч. до 10:30 ч. - в района на селата Ягнило, Млада Гвардия, Белоградец.

в района на В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Брестак .

в района на . В периода 11 - 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Провадия – ул. „Христо Ганчев“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Овеч“, ул. „Никола Калипетровски“, ул. „Зелена гора“, ул. „Пета Безименна“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Трети февруари“, ул. „Славянска“, ул. „Отец Паисий“, електрозахранени от ТП 24.

в района на – ул. „Христо Ганчев“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Овеч“, ул. „Никола Калипетровски“, ул. „Зелена гора“, ул. „Пета Безименна“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Трети февруари“, ул. „Славянска“, ул. „Отец Паисий“, електрозахранени от ТП 24. Днес , от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Красимир - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

в района на - клиентите, електрозахранени от ТП 1. Днес , от 9:00 ч. до 10:00 ч. и от 12:00 ч. до 14:00 ч. - са възможни смущения в района на село Красимир и в гр. Дългопол .

са възможни смущения в района на и в . В периода 11 – 15 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Арковна и Лопушна – ТП 2, село Партизани – ТП 4.

в района на – ТП 2, – ТП 4. Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Кривня, гр. Провадия - МТП Вилна зона Провадия и МТП Фазанария Провадия.

в района на - МТП Вилна зона Провадия и МТП Фазанария Провадия. Днес, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Неново, Равна, Черковна, Овчага, Снежина и Градинарово.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!