Адресите без ток днес във Варна и областта
19.08.2025
Пиксабей
На 19 август, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:
- От 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - ул. „Крали Марко“ № 6, 9, 16.
- От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Траката и м-ст Евксиновград, клиентите, електрозахранени от КТП 1726.
- От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Свети Никола, м-ст Евксиновград, м-ст Константин и Елена, м-ст Траката, м-ст Сухо дол (Куру Дере), м-ст Фатрико дере.
- От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на село Константиново и прилежащите към него вилна зона – м-ст Панорама, м-ст Припека, м-ст Черешова градина, м-ст Крушева градина, м-ст Лазур, м-ст Навеса, м-ст Чатал чешма, м-ст Кривината.
- От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Белослав - бензиностанция „Петрол, Пречиствателна станция и Помпена станция на ВиК, фирма ХЕЛЛЕНИКА ООД ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД, ПЕТРОЛ АД, БАЛКАНСКИ ООД, и Антена мобилен оператор в м-ст Пещерите.
- От 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Франгата, част от м-ст Кемер дере, част от м-ст Изгрев и Военно поделение Кичево.
- От 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на село Куманово.
- От 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - кв. „Аспарухово“, ул. „Народни Будители“.
- От 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - кв. „Аспарухово“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ - фирма „Багра“ ЕООД.
- В периода 18 – 22 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Петров дол.
- Днес, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Девня.
- Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Девня – улиците: „Съединение“, „Бор“, „Вълшебен извор“, „Бреза“, „Пирот“, „Батак“, „Мелница“, м-ст Баш Гьоз.
- В периода 18 – 19 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Кривня.
- В периода 18 – 19 август, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Неново, Равна, Черковна, Овчага, Снежина и Градинарово, както и в района на МТП Вилна зона и МТП Фазанария Провадия.
- В периода 19 – 22 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол – ул. „Георги Димитров“, ул. „Георги Атанасов“, ул. „Цоню Тодоров“, ул. „Добри Недев“, ул. „Матей Стоянов“, ул. „Петко Делев“, ул. „Добри Славов“, ул. „Гроздьо Желев“, ул. „Гено Стойков“, ул. „Вела Пеева“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Благой Касабов“, електрозахранени от ТП 2.
- В периода 19 – 22 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол - ул. „Георги Димитров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Христо Михайлов“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Малчика“, ул. „Лиляна Димитрова“, ул. „Тервел“, ул. „Климент“, електрозахранени от ТП 10.
- В периода 18 – 22 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Невша.
- В периода 18 – 22 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Момчилово.
- Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Суворово.
- Днес, от 9:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:30 ч. до 16:30 ч. - в района на гр. Суворово и в селата Щипско и Чернево.
- Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Аспарухово - клиентите, електрозахранени от ТП 3.
