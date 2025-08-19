Адресите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 19 август, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - ул. „Крали Марко“ № 6, 9, 16.

в района на - ул. „Крали Марко“ № 6, 9, 16. От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Траката и м-ст Евксиновград, клиентите, електрозахранени от КТП 1726.

в района на - м-ст Траката и м-ст Евксиновград, клиентите, електрозахранени от КТП 1726. От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Свети Никола, м-ст Евксиновград, м-ст Константин и Елена, м-ст Траката, м-ст Сухо дол (Куру Дере), м-ст Фатрико дере.

в района на - м-ст Ваялар, м-ст Свети Никола, м-ст Евксиновград, м-ст Константин и Елена, м-ст Траката, м-ст Сухо дол (Куру Дере), м-ст Фатрико дере. От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на село Константиново и прилежащите към него вилна зона – м-ст Панорама, м-ст Припека, м-ст Черешова градина, м-ст Крушева градина, м-ст Лазур, м-ст Навеса, м-ст Чатал чешма, м-ст Кривината.

в района на и прилежащите към него вилна зона – м-ст Панорама, м-ст Припека, м-ст Черешова градина, м-ст Крушева градина, м-ст Лазур, м-ст Навеса, м-ст Чатал чешма, м-ст Кривината. От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Белослав - бензиностанция „Петрол, Пречиствателна станция и Помпена станция на ВиК, фирма ХЕЛЛЕНИКА ООД ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД, ПЕТРОЛ АД, БАЛКАНСКИ ООД, и Антена мобилен оператор в м-ст Пещерите.

в района на - бензиностанция „Петрол, Пречиствателна станция и Помпена станция на ВиК, фирма ХЕЛЛЕНИКА ООД ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ ЕАД, ПЕТРОЛ АД, БАЛКАНСКИ ООД, и Антена мобилен оператор в м-ст Пещерите. От 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Франгата, част от м-ст Кемер дере, част от м-ст Изгрев и Военно поделение Кичево.

в района на - м-ст Франгата, част от м-ст Кемер дере, част от м-ст Изгрев и Военно поделение Кичево. От 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на село Куманово .

в района на . От 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - кв. „Аспарухово“, ул. „Народни Будители“.

в района на - кв. „Аспарухово“, ул. „Народни Будители“. От 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - кв. „Аспарухово“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ - фирма „Багра“ ЕООД.

в района на - кв. „Аспарухово“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ - фирма „Багра“ ЕООД. В периода 18 – 22 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Петров дол .

- в района на . Днес , от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Девня .

в района на . Днес , от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Девня – улиците: „Съединение“, „Бор“, „Вълшебен извор“, „Бреза“, „Пирот“, „Батак“, „Мелница“, м-ст Баш Гьоз.

в района на – улиците: „Съединение“, „Бор“, „Вълшебен извор“, „Бреза“, „Пирот“, „Батак“, „Мелница“, м-ст Баш Гьоз. В периода 18 – 19 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Кривня .

в района на . В периода 18 – 19 август, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Неново, Равна, Черковна, Овчага, Снежина и Градинарово , както и в района на МТП Вилна зона и МТП Фазанария Провадия.

в района на , както и в района на МТП Вилна зона и МТП Фазанария Провадия. В периода 19 – 22 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол – ул. „Георги Димитров“, ул. „Георги Атанасов“, ул. „Цоню Тодоров“, ул. „Добри Недев“, ул. „Матей Стоянов“, ул. „Петко Делев“, ул. „Добри Славов“, ул. „Гроздьо Желев“, ул. „Гено Стойков“, ул. „Вела Пеева“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Благой Касабов“, електрозахранени от ТП 2.

в района на – ул. „Георги Димитров“, ул. „Георги Атанасов“, ул. „Цоню Тодоров“, ул. „Добри Недев“, ул. „Матей Стоянов“, ул. „Петко Делев“, ул. „Добри Славов“, ул. „Гроздьо Желев“, ул. „Гено Стойков“, ул. „Вела Пеева“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Благой Касабов“, електрозахранени от ТП 2. В периода 19 – 22 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол - ул. „Георги Димитров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Христо Михайлов“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Малчика“, ул. „Лиляна Димитрова“, ул. „Тервел“, ул. „Климент“, електрозахранени от ТП 10.

- в района на - ул. „Георги Димитров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Христо Михайлов“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Малчика“, ул. „Лиляна Димитрова“, ул. „Тервел“, ул. „Климент“, електрозахранени от ТП 10. В периода 18 – 22 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Невша .

- в района на . В периода 18 – 22 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Момчилово .

в района на . Днес , от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Суворово .

в района на . Днес , от 9:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:30 ч. до 16:30 ч. - в района на гр. Суворово и в селата Щипско и Чернево .

в района на . Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Аспарухово - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

