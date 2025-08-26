Адресите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 26 август, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Сотира и ул. „Мир“ № 136, електрозахранени от ТП 2105.

в района на - м-ст Сотира и ул. „Мир“ № 136, електрозахранени от ТП 2105. От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Изгрев - клиентите, електрозахранени от ТП 1730.

в района на - м-ст Изгрев - клиентите, електрозахранени от ТП 1730. От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - местностите Сотира, Акчелар и Телевизионна кула.

в района на - местностите Сотира, Акчелар и Телевизионна кула. Днес , от 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на гр. Варна - част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма ТП 2018.

в района на част от м-ст Дилбер чешма и м-ст Бялата чешма ТП 2018. Днес, от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна : кв. „Галата“ – ул. „Боровец“, ул. „Иван Владиков“, ул. „Кап. I Ранг Георги Купов“, ул. „Крайбрежна“, ул. „Стария Фар“, ул. „Адмирал Грейг“, ул. „Граф М. Воронцов“, ул. „Дядо Димитър-Македонеца“, ул. „Емона“, ул. „Кап. Рашко Серафимов“, ул. „Контраадмирал Сава Иванов“, ул. „Хоризонт“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Галатея“, ул. „Калиакра“, ул. „Никола Ракитин“, ул. „Фичоза“, ул. „Лазурна“, ул. „Панорама“, ул. „Черноморска“, част от м-ст Пробой, ОУ „Кап. Петко Войвода“, „ЦБА“ АД, НЧ „Васил Левски“, „Аспарухово-ВН“ ЕООД, ДКЦ „Св. Иван Рилски“, „ВиК – Варна“ ООД – Помпена станция, „Дом топли грижи“ ООД.

в района на : кв. „Галата“ – ул. „Боровец“, ул. „Иван Владиков“, ул. „Кап. I Ранг Георги Купов“, ул. „Крайбрежна“, ул. „Стария Фар“, ул. „Адмирал Грейг“, ул. „Граф М. Воронцов“, ул. „Дядо Димитър-Македонеца“, ул. „Емона“, ул. „Кап. Рашко Серафимов“, ул. „Контраадмирал Сава Иванов“, ул. „Хоризонт“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Галатея“, ул. „Калиакра“, ул. „Никола Ракитин“, ул. „Фичоза“, ул. „Лазурна“, ул. „Панорама“, ул. „Черноморска“, част от м-ст Пробой, ОУ „Кап. Петко Войвода“, „ЦБА“ АД, НЧ „Васил Левски“, „Аспарухово-ВН“ ЕООД, ДКЦ „Св. Иван Рилски“, „ВиК – Варна“ ООД – Помпена станция, „Дом топли грижи“ ООД. Днес, от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - кв. „Галата“ – ул. „Кап. I Ранг Ст. Димитриев“, м-ст Зеленика.

в района на - кв. „Галата“ – ул. „Кап. I Ранг Ст. Димитриев“, м-ст Зеленика. От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на село Константиново и прилежащите към него вилна зона – местностите Панорама, Припека, Черешова градина, Крушева градина, Лазур, Навеса, Чатал чешма и Кривината.

в района на и прилежащите към него вилна зона – От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Белослав - бензиностанция „Петрол“, Пречиствателна станция и Помпена станция на ВиК, фирма „Хелленика“ ООД, „Цетин България“ ЕАД, „Петрол“ АД, „Балкански“ ООД и Антена мобилен оператор в м-ст Пещерите.

в района на - бензиностанция „Петрол“, Пречиствателна станция и Помпена станция на ВиК, фирма „Хелленика“ ООД, „Цетин България“ ЕАД, „Петрол“ АД, „Балкански“ ООД и Антена мобилен оператор в м-ст Пещерите. От 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на село Аврен – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 6.

в района на – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 6. В периода 25 – 29 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Петров дол .

в района на . В периода 25 – 29 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Невша .

в района на . Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на селата Караманите, Червенци, Стефан Караджа, Радан Войвода, Генерал Колево .

в района на . Днес , от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Красимир .

в района на . Днес, от 9:00 ч. до 10:00 ч. и от 12:00 ч. до 16:00 ч. - в района на село Красимир и в гр. Дългопол .

в района на . Днес, от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Провадия – ул. „Христо Ганчев“, ул. „Овеч“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Климент“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Гроздьо Желев“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Светослав Обретенов“, ул. „Толбухин“, ул. „Черказка“, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Батак“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Цар Освободител“, училище „Цар Симеон Велики“ и първо основно училище „Христо Смирненски“, електрозахранени от ТП 18 и ТП 49.

в района на – ул. „Христо Ганчев“, ул. „Овеч“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Климент“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Гроздьо Желев“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Светослав Обретенов“, ул. „Толбухин“, ул. „Черказка“, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Батак“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Цар Освободител“, училище „Цар Симеон Велики“ и първо основно училище „Христо Смирненски“, електрозахранени от ТП 18 и ТП 49. Днес , от 8:30 ч. до 16:30 ч. - в района на село Здравец - южната и югозападната част на селото, електрозахранени от ТП 1.

- в района на - южната и югозападната част на селото, електрозахранени от ТП 1. В периода 25 – 27 август, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Аспарухово .

в района на . В периода 25 – 27 август, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. - района на село Комунари, ТП ПС РОСА и ТП Петролна база Аспарухово.

