Адресите без ток днес във Варна и областта

На 17 септември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на гр. Варна - част от комплекс „Кабакум Бийч Резидънс“ – до плаж Кабакум.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Траката, м-ст Средна трака, ул. „Драган Данаилов" и ул. „Захари Стоянов", електрозахранени от МТП 887.

В периода 17 – 18 септември, от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Траката, ул. „Володя Вълчев“, ул. „8-ма“, ул. „7-ма“, ул. „Димитър Паничков“, ул. „Весела Василева“, ул. „Драган Данаилов“, електрозахранени от ТП 1921.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - част от м-ст Траката, част от м-ст Ваялар и част от м-ст Средна трака, електрозахранени от ТП 1666.

Днес , от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - карето , заключено между бул. „Чаталджа“, ул. „Ген. Колев“, ул. „Иван Аксаков“ и ул. „Цар Асен“, ул. „Драва Соболч“ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10; ул. „Драва Чех“ 2, бул. „Чаталджа“ № 14, 20; ул. „Ген. Колев“ № 82, 84, 86, 88.

Днес, от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - ул. „Ген. Колев" № 96, 100, 102, 104.

Днес , от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. „Тодор Влайков“; ул. „Зограф“; ул. „Петко Напетов“, ул. „Кракра“, ул. „Черни връх“, електрозахранени от ТП 308, ТП 78.

Днес , от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - карето, заключен между ул. „Тодор Влайков"; ул. „Зограф"; ул. „Петко Напетов"; ул. „Кракра"; ул. „Черни връх".

Днес, от 13:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Изгрев - жилищни сгради на ул. „Мир" № 73, 75.

В периода 15 – 19 септември, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Петров дол .

В периода 16 – 17 септември, от 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на село Долище – централна и югозападна част на селото, електрозахранени от ТП 1.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Белослав - ул. „Авджи Сава“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Васил Левски“, ул. „Владая“, ул. „Гебедже“, ул. „Д-р Петър Берон“, ул. „Димитър Ватев“, ул. „Дръски“, ул. „Еделвайс“, ул. „Иглика“, ул. „Калиакра“, ул. „Камчия“, ул. „Кокиче“, ул. „Колю Дончев“, ул. „Крайбрежна“, ул. „Люляк“, ул. „Минзухар“, ул. „Момина сълза“, ул. „Мусала“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Оборище“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Перуника“, ул. „Преслав“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Рила“, ул. „Роза“, ул. „Ружа“, ул. „Синчец“, ул. „Средец“, ул. „Средна гора“, ул. „Стадиона“, ул. „Стара Планина“, ул. „Теменуга“, ул. „Трети Март“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Чайка“, ул. „Черни Връх“, ул. „Черно Море“, местност Дълбок дол, фирмите: „ГТП АВТО“ ООД, „Чугун“ ООД и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Днес , от 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Белослав и прилежащите вилни и промишлени зони.

Днес , от 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на село Брестак .

Днес , от 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Брестак и Метличина.

В периода 16 – 19 септември, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол – ул. „Георги Димитров", ул. „Георги Атанасов", ул. „Цоню Тодоров", ул. „Добри Недев", ул. „Матей Стоянов", ул. „Петко Делев", ул. „Добри Славов", ул. „Гроздьо Желев", ул. „Гено Стойков", ул. „Вела Пеева", ул. „Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Благой Касабов", електрозахранени от ТП 2.

