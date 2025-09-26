Адресите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 26 септември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на село Долище – североизточна част на селото, електрозахранена от MТП 3.

в района на – североизточна част на селото, електрозахранена от MТП 3. В периода 24 – 26 септември, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Петров дол .

в района на . Днес , от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на село Падина .

в района на . Днес, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Добрина, Манастир и Житница.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Цонево – ТП 8, ТП Горско Стопанство Цонево, ТП Погреби Цонево и село Дебелец .

в района на – ТП 8, ТП Горско Стопанство Цонево, ТП Погреби Цонево и . Днес, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Цонево и Сава.

в района на Днес , от 8:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Брестак .

в района на . Днес, от 8:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Брестак - клиентите, електрозахранени от ТП 18, БКТП 19 и ТП 17, село Метличина.

Днес , от 8:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Михалич и Искър.

в района на Днес , от 8:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Ветрино, Добротич, Момчилово и Средно село.

в района на В периода 25 – 26 септември, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Ветрино – МТП Глобул, ТП МВР, ТП Веро.

в района на – МТП Глобул, ТП МВР, ТП Веро. В периода 25 – 26 септември, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Ветрино.

Днес , от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - кв. „Чайка“, блоковете: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23; ул. „Никола Вапцаров“ 4, ЦБА ЕАД.

в района на - кв. „Чайка“, блоковете: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23; ул. „Никола Вапцаров“ 4, ЦБА ЕАД. Днес , от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - кв. „Чайка“ бл. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11.

в района на - кв. „Чайка“ бл. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. В периода 25 – 26 септември, от 15:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - улиците: „Пенчо Славейков“, „Велес“, „Щип“, „Васил Априлов“, „Екатерина Симитчиева“, „Гаврил Кръстевич“, „Сливница“, „Отец Паисий“, „Д-р Петър Берон“, „Скопие“.

Днес , от 8:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - кв. „Владислав Варненчик“.

в района на - кв. „Владислав Варненчик“. Днес , от 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - ул. „Георги Русев“ № 73, м-ст Акчелар, м-ст Сотира и м-ст Руските окопи, електрозахранени от ТП 1767.

в района на - ул. „Георги Русев“ № 73, м-ст Акчелар, м-ст Сотира и м-ст Руските окопи, електрозахранени от ТП 1767. Днес, от 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на гр. Варна - част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.

в района на - част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592. Днес, от 13:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - кв. „Вл. Варненчик“, бл. 25, бл. 29, бл. 30, бл. 31; ул. „Шести септември“, ул. „Ниш“, ул. „Проф. Петър Димков-Лечителя“, фирмите: „Домино 4“ ООД, „Анет 1“ ООД, „Табако център“ ООД, ЕТ „Стрелец - Живко Жеков“, електрозахранени от ТП 818.

В периода 23 – 26 септември, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.

в района на – вилна зона Шашкъните. Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Провадия – ул. „Преслав“, ул. „Софроний Врачански“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Дунав“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Опълченска“, ул. „София“, ул. „Драгоман“, Районен съд Провадия, централен площад Провадия, ул. „Иван Вазов“, ул. „Юрий Венелин“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Димитър Грънчаров“, електрозахранени от ТП 7, ТП 8 и ТП 9.

Днес , от 9:30 ч. до 16:00 ч. - в района на село Казашка река , като смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

в района на , като смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути. Днес , от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 12:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Провадия .

в района на . Днес, от 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на село Игнатиево - ул. „Добруджа“, „Лозница“, „Черни връх“, „Кап.Петко Войвода“, „Георги Петлешев“, като смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

Днес , от 9:30 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Долни Чифлик – улиците: „Люляк“, „Латинка“, „Марин тепе“, „Еделвайс“, „Иван Асен II“, „Кокиче“, „Лонгоз“, като смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути.

в района на – улиците: „Люляк“, „Латинка“, „Марин тепе“, „Еделвайс“, „Иван Асен II“, „Кокиче“, „Лонгоз“, като смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути. В периода 25 – 26 септември, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Манастир – ТП 37 Хижа „Ловката“.

