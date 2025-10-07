Адресите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 7 октомври, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Долни Чифлик - ул. „Волга“, част от ул. „Камчия“, ул. „Плевен“, ул. „Армейска“, ул. „19-ти февруари“, ул. „Батак“, ул. „Марица“, ул. „Перущица“, част от ул. „Тича“ и ул. „Дунав“, електрозахранени от ТП 3.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Д-р Басанович“ № 53, 55, 57, 59, 61; ул. „Ген. Стефан Тошев“ № 36, 38; ул. „Джеймс Баучер“ № 2, 4; ул. „Николицел“ № 1, 10; ул. „Царевец“ 7, ул. „Ген. Колев“ № 83, 85, 87.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Анастасия Железкова“ № 51, 53, 55, 57, 59, 61; ул. „Ген. Колев“ № 92, 94, 98; ул. „Найден Геров“ № 74, 76; ул. „Уилям Гладстон“ № 1, 5; ул. „Царевец“ № 1, 7, 9, 25, 39; ул. „Болград“ 8, ул. „Колкотница“ № 1, 3, 5, 7, 9, 11.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Перчемлията.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Възраждане“ бл. 1, част от бул. „Трети март“, част от м-ст Планова, електрозахранени от ТП 737.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Китен.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Блъсково, Градинарово, Черноок, Славейково.

В периода 6 – 10 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Неново.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Девня, кв. „Повеляново“ - бул. „Съединение“, ул. „Славянска“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Македония“, ул. „Мусала“, ул. „Стара планина“, ул. „Стария бряст“, ул. „Странджа“, ул. „Търново“, електрозахранени от ТП 8 Повеляново.

В периода 6 – 10 октомври, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Яребична. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Езерово и прилежащите вилни и промишлени зони, фирмите: „Климамаркет Ефендулов“ ЕООД, „М Строй“ ООД, „Санрайс“ ООД, ЕТ „Сън Винтидж Петьо Бошнаков“, ППЗК „Зора“.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Белослав – кв. „Белопал“, кв. „Акации“, както и селата Езерово и Страшимирово, и прилежащите им вилни и промишлени зони.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Брестак.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на селата Брестак и Метличина.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Златина – ВП Златина, гр. Провадия – ТП Сервиз - Разсадник, ТП Оражерии – МКРУ Оранжерии.

