Адресите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 14 октомври, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Черноок.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Блъсково, Градинарово, Китен, Славейково и в района на МТП Глобул Дългопол и МТП Дивес.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Селиолу“ № 2, 12, 14; бул. „Чаталджа“ № 97, 99; ул. „Илинден“ бл. 2.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Ген. Колев“ № 92, 94, 98; ул. „Найден Геров“ № 74, 76; ул. „Царевец“, СУ "Найден Геров".

В периода 14 – 15 октомври, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - карето, заключено между бул. „Сливница“, бул. „Осми Приморски полк“, ул. „Македония“, бул. „Княз Борис І“, електрозахранени от ТП 2.

Днес, от 9:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Траката, м-ст Горна трака, ул. „Весела Василева“, ул. „Володя Вълчев“, ул. „Драган Данаилов“, ул. „3-та“, ул. „4-та“, ул. „6-та“, ул. „7-ма“, ул. „8-ма“, ул. „11-та“ и ул. „12-та“.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, м-ст Франга дере, ул. „Прилеп“, електрозахранени от ТП 644.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Пчелина , м-ст Изгрев, м-ст Франга дере, ул. „Прилеп“, бул. „Христо Смирненски“.

В периода 13 – 14 октомври, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна – к.к. „Чайка“ - района около: х-л „Екзотик“ и х-л „Роял“, електрозахранени от ТП 1583.

В периода 13 – 14 октомври, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна – к.к. „Чайка“ и м-ст Ален мак.

В периода 13 – 14 октомври, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Дилбер чешма – ул. „Триглав“, ул. „Черни осъм“, ул. „Цепина“ и ул. „Борова горичка“; ул. „Трапезица“, Троянски манастир, ул. „Хисарлъка“, ул. „Царичина“, ул. „Траянови врати“; част от м-ст Манастирски Рид – ул. „Орлова чука“, ул. „Персина“, ул. „Персенк“, ул. „Перистера“, ул. „Перелик“ и ул. „Парангалица“.

От, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Девня, кв. „Повеляново“ - бул. „Съединение“, ул. „Славянска“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Македония“, ул. „Мусала“, ул. „Стара планина“, ул. „Стария бряст“, ул. „Странджа“, ул. „Търново“, електрозахранени от ТП 8 Повеляново.

Днес, от 9:00 ч. до 14:00 ч., в района на гр. Девня – кв. „Повеляново“ – ул. „Лом“, ул. „Боровец“, ул. „Радецки“, ул. „Заводска“, ул. „Строител“, бул. „Съединение“, ул. „Стария бряст“, м-ст Под село.

В периода 13 – 15 октомври, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Яребична. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 14 – 17 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – ул. „Никола Калипетровски“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Димитър Грънчаров“, ул. „Ивайло“, ул. „Шипка“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Комунига“, ул. „Юрий Венелин“, ул. „Милин камък“, ул. „Пролет“, ул. „Осман Бей“, ул. „Цонко Гавраилов“, ул. „Пета безименна“, ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Перуника“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Генерал Манзей“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, електрозахранени от ТП 10 и ТП 11.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – ул. „Иван Вазов“, ул. „Дунав“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Граф Ингатиев“, ул. „Георги Димитров“ и централен площад Провадия, ул. Генерал Манзей, ул. „Шипка“, ул. „Дунав“, ул. „Средна гора“, ул. „Милин камък“, ул. „Пролет“, ул. „Ивайло“, ул. „Васил Коларов“, ул. „Патриарх Евтимий“, електрозахранени от ТП 25,ТП 13.

В периода 13 – 17 октомври, от 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Дългопол – ул. „Генерал Гурко“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Иван Асен“, ул. „Подполковник Калитин“, ул. „Генерал Заимов“, ул. „Толбухин“, ул. „Никола Обретенов“, ул. „Христо Михайлов“, електрозахранени от ТП 3.

В периода 13 – 17 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Черноок.

Днес, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Блъсково, Градинарово, Китен, Славейково и в района на МТП Глобул Дългопол и МТП Дивес.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Брестак.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на селата Брестак и Метличина.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!