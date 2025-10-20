Адресите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 20 октомври, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - Западна промишлена зона.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Планова, м-ст Кочмар, м-ст Сълзица, м-ст Пчелина.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - карето, заключено между бул. „Сливница“, бул. „Осми Приморски полк“, ул. „Македония“, бул. „Княз Борис І“, електрозахранени от ТП 2.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Ален мак и к.к. „Чайка“: ул. „Янко Славчев“ и ул. „Цаню Цанев“ – района около комплекс „Тригор“, електрозахранени от ТП 1882.

В периода 20 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Дилбер чешма – ул. „Триглав“, ул. „Черни осъм“, ул. „Цепина“ и ул. „Борова горичка“; ул. „Трапезица“, Троянски манастир, ул. „Хисарлъка“, ул. „Царичина“, ул. Т“раянови врати“; част от м-ст Манастирски Рид – ул. „Орлова чука“, ул. „Персина“, ул. „Персенк“, ул. „Перистера“, ул. „Перелик“ и ул. „Парангалица“.

В периода 20 – 22 октомври, от 9:30 ч. до 16:00 ч., в района на село Дюлино.

Днес, от 8:00 ч. до 14:00 ч., в района на село Баново.

В периода 20 – 22 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Цонево – ТП Горско Стопанство Цонево, ПБ Кариера Сини вир Цонево и село Гроздьово – ТП 12 Бункера.

В периода 20 – 22 октомври, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Сава, Цонево и Гроздьово.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Брестак.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Брестак и Метличина.

В периода 20 – 22 октомври, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Зорница. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Чернево – клиентите, електрозахрани от ТП 4.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – ул. „Дунав“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Патриарх Евтимий“ и централен площад гр. Провадия, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Софроний Врачански“, ул. „София“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Преслав“, ул. „Дунав“, ул. „Драгоман“, ул. „Опълченска“, ул. „Св. СВ. Кирил и Методий“, ул. „Сливница“, ул. „Шипка“, ул. „Ген. Манзей“, ул. „Дунав“, ул. „Средна гора“, ул. „Пролет“, ул. „Янко Сакъзов“, ул. „Васил Коларов“, ул. „Милин камък“, ул. „Ивайло“, ул. „Патриарх Евтимий“, електрозахранени от ТП 25.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – ул. „Христо Смирненски“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Бенковска“, ул. „Пролет“, ул. „Васил Левски“, електрозахранени от ВС Провадия.

В периода 20 – 22 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Дебелец - клиентите електрозахранени от МТТ 3.

В периода 20 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия.

В периода 20 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 20 – 22 октомври, от 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Дългопол – ул. „Генерал Гурко“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Иван Асен“, ул. „Подполковник Калитин“, ул. „Генерал Заимов“, ул. „Толбухин“, ул. „Никола Обретенов“, ул. „Христо Михайлов“, електрозахранени от ТП 3.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Комунари и Аспарухово.

В периода 20 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Боряна, Сладка вода, Камен дял, Партизани, Арковна, Лопушна, Медовец, Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!