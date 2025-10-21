Адресите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 21 октомври, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 13:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Вл. Варненчик“ - ул. „Янко Мустаков“, бул. „Трети март“ 71, част от м-ст Ментешето.

От 8:30 ч. до 12:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Възраждане“ - ул. „Ана Феликсова“, ул. „Петър Алипиев“.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - карето, заключено между ул. „Бачо Киро“, ул. „Русе“, ул. „Кръстю Мирски“, ул. „Крали Марко“, електрозахранени от ТП 111 и ТП 84.

От 9:00 ч. до 15:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Изгрев, м-ст Аязмото, електрозахранени от ТП 2138.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Розмарин, електрозахранени от МТП 1504.

В периода 20 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Дилбер чешма – ул. „Триглав“, ул. „Черни осъм“, ул. „Цепина“ и ул. „Борова горичка“; ул. „Трапезица“, Троянски манастир, ул. „Хисарлъка“, ул. „Царичина“, ул. „Траянови врати“; част от м-ст Манастирски Рид – ул. „Орлова чука“, ул. „Персина“, ул. „Персенк“, ул. „Перистера“, ул. „Перелик“ и ул. „Парангалица“.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Добрева чешма, село Кичево, село Осеново и ВЗ Осеново.

В периода 20 – 22 октомври, от 9:30 ч. до 16:00 ч., в района на село Дюлино.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Аврен – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 20 – 22 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Цонево – ТП Горско Стопанство Цонево, ПБ Кариера Сини вир Цонево и село Гроздьово – ТП 12 Бункера.

В периода 20 – 22 октомври, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Сава, Цонево и Гроздьово.

В периода 20 – 22 октомври, от 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Невша – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 21 – 23 октомври, от 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Вълчи дол - улиците: „Трети март“, „Бригадирска“, „Добруджа“, „Катюша“, „Георги Димитров“, „Вапцаров“, „Средна гора“, „Хаджи Димитър“, „Христо Ботев“, електрозахранени от ТП 8.

В периода 20 – 22 октомври, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Зорница. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Момчилово - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 20 – 22 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Дебелец - клиентите електрозахранени от МТТ 3.

В периода 20 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия.

В периода 20 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 20 – 22 октомври, от 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Дългопол – ул. „Генерал Гурко“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Иван Асен“, ул. „Подполковник Калитин“, ул. „Генерал Заимов“, ул. „Толбухин“, ул. „Никола Обретенов“, ул. „Христо Михайлов“, електрозахранени от ТП 3.

В периода 20 – 24 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Боряна, Сладка вода, Камен дял, Партизани, Арковна, Лопушна, Медовец, Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

