Адресите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 27 октомври, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

В периода 27 – 31 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на

село Петров дол.

В периода 27 – 31 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 27 – 31 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Гроздьово – ТП 12 Бункера.

Днес, от 9:00 ч. до 13:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Дубровник“ № 15, 17, 19; ул. „Петко Момчилов“ № 40, 49, 49 А; ул. „Подполковник Калитин“ № 42, 44, електрозахранени от ТП 311.

Днес, от 8:30 ч. до 13:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Пчелина - ул. „Вдъхновение“, електрозахранени от ТП 2315.

Днес, от 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на: село Момчилово - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Момчилово - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

Днес, от 8:30 ч. до 16:30 ч., в района на: гр. Бяла - ул. „Хан Аспарух“, ул. „Петър“ 1, ул. „Хан Омуртаг“, ул. „Княз Борис“, ул. „Хан Телериг“, ул. „Хан Тервел“, електрозахранени от ТП 9.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Брестак.

В периода 27 – 31 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 27 – 31 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Дългопол – ул. „Генерал Гурко“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Иван Асен“, ул. „Подполковник Калитин“, ул. „Генерал Заимов“, ул. „Толбухин“, ул. „Никола Обретенов“, ул. „Христо Михайлов“, електрозахранени от ТП 3.

В периода 27 – 28 октомври, от 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Суворово - улиците: „Цар Калоян“, „Хаджи Димитър“, „Горски кладенец“, „Витоша“, „Острата чешма“, „Пирин“, „Копривщица“, „Христо Ботев“, „Цар Самуил“, „Райна Княгиня“, „Пею Яворов“, „Трети март“, „Средна гора“, „Плиска“, „Родопи“, „Цар Симеон“, електрозахранени от ТП 2.

В периода 27 – 31 октомври, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 27 – 31 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Боряна, Сладка вода, Камен дял, Партизани, Арковна, Лопушна, Медовец, Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

Днес, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на селата Брестак и Метличина.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!