Адресите без ток днес във Варна и областта

На 28 октомври, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

В периода 27 – 31 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на

село Петров дол.

В периода 27 – 31 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 27 – 31 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Гроздьово – ТП 12 Бункера.

В периода 27 – 31 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Неново. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 27 – 31 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Дългопол – ул. „Генерал Гурко“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Иван Асен“, ул. „Подполковник Калитин“, ул. „Генерал Заимов“, ул. „Толбухин“, ул. „Никола Обретенов“, ул. „Христо Михайлов“, електрозахранени от ТП 3.

В периода 27 – 28 октомври, от 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Суворово - улиците: „Цар Калоян“, „Хаджи Димитър“, „Горски кладенец“, „Витоша“, „Острата чешма“, „Пирин“, „Копривщица“, „Христо Ботев“, „Цар Самуил“, „Райна Княгиня“, „Пею Яворов“, „Трети март“, „Средна гора“, „Плиска“, „Родопи“, „Цар Симеон“, електрозахранени от ТП 2.

Днес, от 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Суворово – улиците: „Перущица“, „Панагюрище“, „Йордан Йовков“, „Илю Войвода“, „Батак“, „Кочо Честименски“, „Панайот Волов“, „Бачо Киро“, „Баба Тонка“, „Хан Крум“, електрозахранени от ТП 5.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Суворово - улиците: „Шести септември“, „Перущица“, „Околчица“, „Опълченска“, „Драган Стоянов“, „Хан Аспарух“, „Цар Симеон“, „Панагюрище“, „Бузлуджа“, „Велико Търново“, „Снежанка“, „Генерал Столетов“, „Георги Бенковски“, „Янтра“, „Мусала“, „Хан Омуртаг“, „Искър“ (Петлешев), м-ст Новите лозя.

В периода 27 – 31 октомври, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 27 – 31 октомври, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Боряна, Сладка вода, Камен дял, Партизани, Арковна, Лопушна, Медовец, Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

Днес, от 8:00 ч. до 17:00 ч., в районите на селата Брестак и Метличина.

В периода 28 – 29 октомври, от 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 8.

Днес, от 8:30 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч., в района на селата Ягнило и Белоградец.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на: гр. Варна - Северна промишлена зона, ул. „Тролейна“, фирмите: ЛЕТРА ЕООД, АДАЯ ЕООД, ЦОКОВ-КАНЕВ 2002 ООД, КООРТЕХ ООД, ТОРГОСЕРВИЗ ЕООД, ЦЕНТУРИОН БГ ЕООД, СТИЛЕКС Е ЕООД, МАНГУСТА ЕООД, ТРАНЖ АД, ОАЗИС ЕООД, НЕКС ООД, БАГЕДИ АУТО ООД, НОНО-КОРП ООД, електрозахранени от ТП 2070.

Днес, от 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Горна трака, м-ст Средна трака.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Христина Морфова“ № 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 11; ул. „Селиолу“ № 29, 31, 31А; ул. „Петър Кюркчиев“ 12, електрозахранени от ТП 43.

Днес, от 9:30 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Ален мак - ул. „Генко Станев“ и ул. „Никола Димитров“, електрозахранени от БКТП 2094.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - Северна промишлена зона ( в района над затвора ).

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - бул. „8-ми Приморски полк“ от 164 до 230, част от ул. „Димитър Манчев“, ул. „109“, част от ул. „Д-р Любен Попов“, електрозахранени от ТП 1925.

Днес, от 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна, Вилна зона, м-ст Пчелина. Смущението на електрозахранването ще бъде еднократно в рамките до 30 минути.

Днес, от 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Чернево – клиентите, електрозахранени от ТП 4.

Днес, от 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Брестак.

Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на селата Крумово, Радево, Ботево, Пясъчник и прилежащите им промишлени зони, село Ново Ботево и Помпена станция Дулапкулак на територията на община Добрич.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – ул. „Бойчо Желев“, ул. „Стефан Боранов“, ул. „Цоню Тодоров“, ул. „Македонска“, ул. „Тодор Илиев“, ул. „Желез Йорданов“, ул. „Димитър Грънчаров“, ул. „Кривненска пътека“, ул. „Иглика“, ул. „Шипка“, ул. „Мураданларска“, ул. „Лозарска“, ул. „Люляк“, ул. „Омайниче“, ул. „Велико Търново“, ул. „Три уши“, ул. „Първа безименна“, електрозахранени от ТП 27.

Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Златина и Млада гвардия.

