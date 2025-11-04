Адресите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 4 ноември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Чернево – клиентите, електрозахранени от ТП 4.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Момчилово - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 13:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Вл. Варненчик“ - бл. 61, бл. 62, бл. 63, бл. 64, бл. 65, бл. 66, бл. 67, бл. 68, бл. 70, бл. 71, бул. „Трети март“ 30 А, магазин „Алати“.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Изгрев - улиците: „Маргарита“, „Перуника“, „Ягода“, „Латинка“, „Малина“, „Круша“, „Гардения“, „Венец“, „53-та“, „9-та“.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Виница“, ул. „Черно море“, част от ул. „Гларус“, електрозахранени от ТП 891.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна, кв. „Вл. Варненчик“ - бл. 259, бл. 257, бл. 221, бл. 222, ул. „Петър Дертлиев“ № 34, 38, бул. „Цар Освободител“ 230, електрозахранени от ТП 1529.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – КТП Горско Стопанство Провадия.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Добрина, Манастир, Житница и Падина.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Момчилово - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Блъсково.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Градинарово, Черноок, Славейково, Китен и в района на МТП Дивес и МТТ Глобул Дългопол.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Любен Каравелово, Зорница, Водица и Засмяно.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Храброво и Комарево, ТП Овчарник Провадия и ТП ПС СЕП Блъсково, МТП Гробище Провадия и МТТ Айкъна.

В периода 3 – 5 ноември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Дюлино.

В периода 3 – 7 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Петров дол. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 3 – 7 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Дъбравино. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 3 – 7 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 3 – 7 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Боряна, Сладка вода, Камен дял, Партизани, Арковна, Лопушна, Медовец, Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

В периода 3 – 7 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Неново - клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 3 – 7 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.

В периода 3 – 7 ноември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 3 – 4 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Дъбравино. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

