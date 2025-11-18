Адресите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 18 ноември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Евксиновград, м-ст Траката, ул. „1-ва“, ул. „13-та“, ул. „14-та“, ул. „20-та“, ул. „23-та“, бул. „Княз Борис I-ви“, електрозахранени от ТП 541.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Траката, ул. „Володя Вълчев“, ул. „8-ма“, ул. „7-ма“, ул. „Димитър Паничков“, ул. „Весела Василева“, ул. „Драган Данаилов“, електрозахранени от ТП 1921.

От 8:40 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Акчелар, м-ст Свети Никола, ул. „Арх. Георги Ганев“, ул. „Арх. Стефан Венедикт Попов“, ул. „Янко Костадинов“ и част от бул. „Княз Борис I“.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Гроздьово – ТП 11 Шерба и ТП 12 Бункера.

От 8:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Гроздьово.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Бяла - част от ул. „Трифон Милушев“, електрозахранена от ТП 34.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Разделна – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Блъсково - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: ул. „3-та“ - от пресечката с ул. „5-та“ до пресечката с ул. „32-ра“, ул. „28-ма“, ул. „32-ра“; ул. „1-ва“ и ул. „20-та“ в района около училището, ул. „26-та“ и ул. „24-та“.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 17 – 19 ноември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Дюлино.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Китен – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 18 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия.

