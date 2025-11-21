Адресите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 21 ноември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Пчелник – клиентите, електрозахранени от ТП 4.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Петров дол – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Девня – ул. „Просвета“, ул. „Здравец“, бул. „Съединение“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Патлейна“, електрозахранени от ТП 19.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: ул. „3-та“ и ул. „1-ва“ - в посока център, главен път; ул. „5-та“, ул.“ 4-та“, ул. „8-ма“, ул. „40-та“ и ул. „42-ра“.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Невша – клиентите, електрозахранени от ТП 9, ТП 10, ТП 5.

От 8:30 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч., в района на селата Невша и Венчан.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Доброплодно.

От 8:30 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч., в района на селата Златина, Млада гвардия, Белоградец, Ягнило.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Страшимирово, промишлена зона на с. Езерово, гр. Белослав – кв. „Белопал“, фирмите: „Балмак“ и „Енергоремонт“, „Косметикпак“ ООД, „Пиелком 300“ ЕООД, „Трансинс Индъстри“ АД, „Газтрейд“ АД, „Белфери“ ЕООД, „Пами 2010“ ЕООД, ЕТ „Тихомир ВВ - Васил Василев“, стъкларско училище ПГ „СВ. Димитър Солунски“, хлорна станция на ТЕЦ Варна, фирма ТЕЦ Варна- собствени нужди.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Езерово и прилежащите промишлени и вилни зони.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 6. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Чернево – клиентите, електрозахранени от ТП 2 и ТП 4. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на село Каменар - в района на ул. „Мак“, ул. „Кокиче“, ул. „Невен“, ул. „Калина“, ул. „Бреза“ и ул. „Акация“, ул. „Ясен“, ул. „Бор“, ул. „Явор“, ул. „Елха“, ул. „Дъб“ и ул. „Липа“, ул. „Люляк“, ул. „Момина сълза“, ул. „Калина“.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на село Каменар.

От 13:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - Промишлена зона Метро.

В периода 20 – 21 ноември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия – вилна зона Шашкъните.

В периода 17 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Китен – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 18 – 21 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Провадия.

В периода 20 – 21 ноември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Горица.

