Адресите без ток днес във Варна и областта

На 25 ноември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Девня - улиците: „Първи май“, „Пирин“, „Тракия“, „Христо Ботев“, „Иван Вазов“, „Лозарска“, „Хъшове“, „Сливница“, „Митко Палаузов“, „Оборище“, „Стефан Караджа“, „Перущица“, „Плиска“, „Брезник“, „Подпуручик Поп Кумановски“, „Плевен“, „Шипка“, „Янтра“, „Райко Даскалов“, „Ропотамо“, „Христо Ботев“, електрозахранени от ТП 5.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Сотира, м-ст Акчелар и м-ст Телевизионна кула.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Добрева чешма.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Галата“, м-ст Зеленика, част от м-ст Прибой.

От 13:30 ч. до 15:30 ч., в района на гр. Варна - бул. „Владислав Варненчик“, ул. „Константин Величков“, ул. „Пейо Яворов“, ул. „Даме Груев“, електрозахранени от ТП 244.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Битоля“ 36, ул. „Илинден“ 31, ул. „Селиолу“ № 1, 26, електрозахранени от ТП 79.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - бул. „Цар Освободител“ № 67, 75, 79, 81, 83, 93; ул. „Македония“ № 126, 142; ул. „Тодор Каблешков“ 40, ул. „Битоля“ № 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 34; ул. „Братя Бъгстон“ № 1, 3, 5; ул. „Илинден“ № 21, 25, 29, 33; ул. „Селиолу“ № 3, 5, 7, 11, 13, 28, 30, 32, 34; ул. „Топра Хисар“ 8.

В периода 25 – 26 ноември, от 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна: м-ст Дилбер чешма – ул. „Триглав“, ул. „Черни осъм“, ул. „Цепина“ и ул. „Борова горичка“; ул. „Трапезица“, Троянски манастир, ул. „Хисарлъка“, ул. „Царичина“, ул. „Траянови врати“; част от м-ст Манастирски Рид – ул. „Орлова чука“, ул. „Персина“, ул. „Персенк“, ул. „Перистера“, ул. „Перелик“ и ул. „Парангалица“.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Крушките, м-ст Чукура.

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на селата Кичево, Осеново, ВЗ „Осеново“ и м-ст Розмарин.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: ул. „3-та“ и ул. „1-ва“ в посока център - главен път, ул. „5-та“, ул. „4-та“, ул. „8-ма“, ул. „40-та“ и ул. „42-ра“.

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Обзор - комплекс "Сънрайз блу меджик ризорт".

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Калиманци, Изгрев, Левски – клиентите, електрозахранени от МТП 4, ТП 3.

От 9:00 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч., в района на селата Просечен, Кипра, Чернево, Левски.

В периода 24 – 26 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Рояк – клиентите, електрозахранени от МТП Музея Рояк.

В периода 24 – 26 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Чайка, Рояк, Тутраканци, Бозвелийско и гр. Провадия - ул. „Теменуга“, ул. „Стефан Шиков“ и ул. „Христо Илиев Коев“.

В периода 24 – 28 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 24 – 26 ноември, от 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на село Дюлино.

В периода 25 – 26 ноември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 3. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

