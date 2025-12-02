Адресите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 2 декември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 10:00 ч. до 11:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Владислав Варненчик“.

От 8:40 ч. до 17:30 ч., в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Акчелар, м-ст Свети Никола, ул. „Арх. Георги Ганев“, ул. „Арх. Стефан Венедикт Попов“, ул. „Янко Костадинов“ и част от бул. „Княз Борис I“.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Михалич и Искър.

От 8:00 ч. до 13:30 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Ветрино, Добротич, Момчилово, Средно село.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: ул. „3-та“ и ул. „1-ва“ в посока център - главен път, ул. „5-та“, ул. „4-та“, ул. „8-ма“, ул. „40-та“, ул. „42-ра“ и ул. ул. „1-ва“ и ул. „20-та“ в района около училището и пекарната, ул. „10-та“, ул. „7-ма“.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Генерал Кантарджиево – района около пресечката на ул. „11-та“ с ул. „1-ва“ и ул. „14-та“.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Аспарухово.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Комунари, ТП ПС РОСА.

В периода 1 – 5 декември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!