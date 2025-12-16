Адресите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 16 декември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 16:00 ч. до 16:20 ч., в района на село Рудник.

От 9:00 ч. до 16:00 ч., в района на гр. Варна - ул. „Тутракан“ 21, ул. „Царевец“ № 7, 9, 25; ул. „Болград“ 8, ул. „Клокотница“ № 1, 3, 5, 7, 9.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Орехчето, м-ст Малка чайка, м-ст Рибарско селище (Чайка), Военно формирование 36940, Предприятие ДП „Североизточно държавно“, фирмите: Рибна борса „Електа“ ЕООД, Стационар за туберкулозно болни - СБАЛПФЗ-ВАРНА ЕООД, „Дим-93“ ООД, „Черно море“ АД.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - кв. „Възраждане“.

От 9:00 ч. до 11:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Ваялар, ул. „Безмер“; ул. „Алеково“; част от ул. „Иван Бориславов“, електрозахранени от ТП 2005.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Чернево – ТП 12, ТП 8, МТТ 16, ТП ВИК.

От 00:00 ч. до 10:00 ч., от 15:30 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Суворово и селата Щипско и Чернево.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: : ул. „3-та“ от пресечката с ул. „5-та“ до пресечката с ул. „32-ра“, ул. „28-ма“, ул. „32-ра“; ул. „26-та“, ул. „24-та“.

В периода 15 – 19 декември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 16 – 18 декември, от 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Снежина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

