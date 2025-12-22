Адресите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 22 декември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 8:30 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - част от м-ст Патрабана и м-ст Прибой, кв. „Галата“ – ул. „Галатея“, ул. „Емона“, ул. „Калиакра“, ул. „Кап. I Ранг Георги Купов“, ул. „Кап. Рашко Серафимов“, ул. „Никола Ракитин“, ул. „Фичоза“.

От 8:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - м-ст Кочмар, електрозахранени от ТП 2052.

От 9:30 ч. до 15:00 ч., в района на гр. Варна - част от к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ – Дом за възрастни хора „Гергана“, Почивна база „Ралица БНБ“, част от м-ст Манастирски рид в района на и включително Почивна база „Военно почивно дело“ и Почивна база „Летище София“, около вилно селище „Бор“ и Почивна база „Енерго 1“.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 3.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Кичево – около следните улици: ул. „3-та“ и ул. „1-ва“ в посока център - главен път, ул. „5-та“, ул. „4-та“, ул. „8-ма“, ул. „40-та“, ул. „42-ра“ и ул. „9-та“.

