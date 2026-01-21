Адресите без ток днес във Варна и областта

Пиксабей

На 21 януари, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 12:00 ч., в района на гр. Варна - кв. "Аспарухово" - ж.к. "Дружба", ул. "Мара Тасева", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 8, Община Варна - Район "Аспарухово", пасарелка, помпена станция за отпадни води на "ВиК - Варна" ООД, ОУ "Христо Ботев", ДГ 43 "Пинокио", пешеходен светофар.

От 12:00 ч. до 15:00 ч. - в района на гр. Варна - кв. "Аспарухово" - ВМГ "Св. Николай Чудотворец", ДГ №45 "Морски свят", ДГ 44 "В. Терешкова", "Багра" ЕООД, "Лукойл-България" ЕООД, "Газ транс Петролиум" ЕООД, Институт по Океанология, ДП "Пристанищна инфраструктура".

От 9:00 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна – ул. "Пискюлиев" № 82, 84, 86, 88; ул. "Ангел Кънчев" № 1, 3, 5; ул. "Поп Харитон" № 19, 21.

От 8:30 ч. до 16:30 ч., в района на гр. Варна - кв. "Аспарухово" – ул. "Димчо Дебелянов", ул. "Кирил Пейчинович", ул. "Константин Арабаджиев", ул. "Лайош Кошут", ул. "Морава", ул. "Моряшка", ул. "Проф. Иван Шишманов", ул. "Първи май", ул. "Стенка Разин", ул. "Цар Иван Александър", електрозахранени от ТП 1638.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на гр. Варна - ул. "Антон Неделчев" № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; ул. "Кап. Георги Мамарчев" № 7, 9; ул. "Беласица" № 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 32, 34, 36, 38, 40, 42; ул. "Димитър Бацаров" № 3, 5, 7, 9, 11; ул. "Димитър Станчев" № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ул. "Кракра" № 56, 62, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98; ул. "Патриарх Евтимий" № 43, 45, 47, 82, 84, 86; ул. "Никола Бацаров" 7; ул. "Средна гора" № 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36; ул. "Стара планина" № 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 74; ул. "Трайко Китанчев" № 21, 22, 23, 24, 25, 27; ул. "Цар Иван Срацимир" 61; ул. "Черни връх" № 25, 27, 29, 31, 33, 42, 44, 46, 48, 52, електрозахранени от ТП 247.

От 9:00 ч. до 13:30 ч., в района на село Щипско.

От 9:00 ч. до 13:30 ч., в района на гр. Суворово и с. Чернево.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Разделна.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч., в района на селата Тръстиково и Разделна.

От 9:00 ч. до 17:00 ч., в района на село Генерал Кантарджиево – района около пресечката на ул. "11-та" с ул. "1-ва" и ул. "14-та".

