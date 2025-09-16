Адресите без ток днес във Варна и региона
На 16 септември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:
- От 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на гр. Варна: в карето – ул. „Цариброд“, ул. „Охрид“, ул. „Хан Омуртаг“, ул. „Преслав“.
- От 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - ул. „Люлебургаз“ бл. 1, бул. „Чаталджа“ 22, ул. „Лозенград“ 3, ул. „Уилям Гладстон“ № 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. „Черна“ 3, ул. „Джеймс Баучер“ 1.
- От 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - ул. „Генерал Колев“ № 83, 85.
- От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна, м-ст Сотира, м-ст Акчелар и м-ст Телевизионна кула.
- От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - местностите: Аязмото, Баалар Бою, Бялата чешма, Дели Сава, Добрева чешма, Драгу дере, Дъбравата (Мешалика), Евксиноград, Жива вода, Лаф-Оолу, Малко Ю, Манастирски рид, Мешелика, Папаз Чаир, Сарабаир, Студен извор, Сухо дол (Куру дере), Траката, Узун Алан, Фатрико дере.
- В периода 16 – 17 септември, от 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на село Долище – централна и югозападна част на селото, електрозахранени от ТП 1.
- Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на село Тополи, Промишлена зона на с. Тополи – м-ст Клисе баир.
- В периода 15 – 19 септември, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Петров дол.
- Днес, от 9:00 ч. до 10:00 ч. - в района на селата Юнак, Дъбравино, Горен чифлик и Гроздьово.
- Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Разделна - клиентите, електрозахранени от ТП 4.
- Днес, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Разделна и Тръстиково.
- Днес, от 8:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Брестак - клиентите, електрозахранени от ТП 18, БКТП 19 и ТП 17, село Метличина.
- Днес, от 8:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Брестак.
- Днес, от 8:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Доброплодно и Добротич.
- Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, ул. „Патриарх Максим“, ул. „Вдъхновение“, ул. „Никола Гюзелев“, ул. „Митрополит Кирил“, електрозахранени от ТП 2315.
- Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол – ул. „Георги Димитров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Христо Михайлов“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Малчика“, ул. „Лиляна Димитрова“, ул. „Тервел“, ул. „Климент“, сграда на Община Дългопол, Поликлиника гр. Дългопол и централен площад Дългопол, електрозахранени от ТП 10.
- Днес, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 12:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол.
- Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол – ул. „Цар Симеон“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Иван Асен“, ул. „Ген. Заимов“, ул. „Подп. Калитин“, ул. „Ген. Гурко“, електрозахранени от ТП 3.
- Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол – ул. „Георги Димитров“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Генерал Заимов“, електрозахранени от ТП 17.
- Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Китен.
- Днес, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Блъсково, Градинарово, Черноок, Славейково.
- В периода 16 – 19 септември, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол – ул. „Георги Димитров“, ул. „Георги Атанасов“, ул. „Цоню Тодоров“, ул. „Добри Недев“, ул. „Матей Стоянов“, ул. „Петко Делев“, ул. „Добри Славов“, ул. „Гроздьо Желев“, ул. „Гено Стойков“, ул. „Вела Пеева“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Благой Касабов“, електрозахранени от ТП 2.
