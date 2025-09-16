Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 16 септември, днес, поради неотложни ремонти, оперативни превключвания, профилактика, обслужване или обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, във Варна и региона без ток ще останат абонатите:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на гр. Варна : в карето – ул. „Цариброд“, ул. „Охрид“, ул. „Хан Омуртаг“, ул. „Преслав“.

в района на : в карето – ул. „Цариброд“, ул. „Охрид“, ул. „Хан Омуртаг“, ул. „Преслав“. От 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - ул. „Люлебургаз“ бл. 1, бул. „Чаталджа“ 22, ул. „Лозенград“ 3, ул. „Уилям Гладстон“ № 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. „Черна“ 3, ул. „Джеймс Баучер“ 1.

в района на - ул. „Люлебургаз“ бл. 1, бул. „Чаталджа“ 22, ул. „Лозенград“ 3, ул. „Уилям Гладстон“ № 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. „Черна“ 3, ул. „Джеймс Баучер“ 1. От 9:00 ч. до 16:00 ч. - в района на гр. Варна - ул. „Генерал Колев“ № 83, 85.

- в района на - ул. „Генерал Колев“ № 83, 85. От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна , м-ст Сотира, м-ст Акчелар и м-ст Телевизионна кула.

в района на , м-ст Сотира, м-ст Акчелар и м-ст Телевизионна кула. От 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - местностите: Аязмото, Баалар Бою, Бялата чешма, Дели Сава, Добрева чешма, Драгу дере, Дъбравата (Мешалика), Евксиноград, Жива вода, Лаф-Оолу, Малко Ю, Манастирски рид, Мешелика, Папаз Чаир, Сарабаир, Студен извор, Сухо дол (Куру дере), Траката, Узун Алан, Фатрико дере.

- в района на - местностите: Аязмото, Баалар Бою, Бялата чешма, Дели Сава, Добрева чешма, Драгу дере, Дъбравата (Мешалика), Евксиноград, Жива вода, Лаф-Оолу, Малко Ю, Манастирски рид, Мешелика, Папаз Чаир, Сарабаир, Студен извор, Сухо дол (Куру дере), Траката, Узун Алан, Фатрико дере. В периода 16 – 17 септември, от 9:00 ч. до 16:30 ч. - в района на село Долище – централна и югозападна част на селото, електрозахранени от ТП 1.

- в района на – централна и югозападна част на селото, електрозахранени от ТП 1. Днес, от 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на село Тополи , Промишлена зона на с. Тополи – м-ст Клисе баир.

в района на , Промишлена зона на с. Тополи – м-ст Клисе баир. В периода 15 – 19 септември, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Петров дол .

в района на . Днес , от 9:00 ч. до 10:00 ч. - в района на селата Юнак, Дъбравино, Горен чифлик и Гроздьово.

в района на Днес , от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Разделна - клиентите, електрозахранени от ТП 4.

- в района на - клиентите, електрозахранени от ТП 4. Днес, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Разделна и Тръстиково .

в района на . Днес , от 8:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Брестак - клиентите, електрозахранени от ТП 18, БКТП 19 и ТП 17, село Метличина .

в района на - клиентите, електрозахранени от ТП 18, БКТП 19 и ТП 17, . Днес , от 8:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Брестак .

в района на . Днес , от 8:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Доброплодно и Добротич.

- в района на Днес , от 8:30 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, ул. „Патриарх Максим“, ул. „Вдъхновение“, ул. „Никола Гюзелев“, ул. „Митрополит Кирил“, електрозахранени от ТП 2315.

в района на - м-ст Пчелина, ул. „Патриарх Максим“, ул. „Вдъхновение“, ул. „Никола Гюзелев“, ул. „Митрополит Кирил“, електрозахранени от ТП 2315. Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол – ул. „Георги Димитров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Христо Михайлов“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Малчика“, ул. „Лиляна Димитрова“, ул. „Тервел“, ул. „Климент“, сграда на Община Дългопол, Поликлиника гр. Дългопол и централен площад Дългопол, електрозахранени от ТП 10.

в района на – ул. „Георги Димитров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Христо Михайлов“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Малчика“, ул. „Лиляна Димитрова“, ул. „Тервел“, ул. „Климент“, сграда на Община Дългопол, Поликлиника гр. Дългопол и централен площад Дългопол, електрозахранени от ТП 10. Днес, от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 12:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол .

в района на . Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол – ул. „Цар Симеон“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Иван Асен“, ул. „Ген. Заимов“, ул. „Подп. Калитин“, ул. „Ген. Гурко“, електрозахранени от ТП 3.

в района на – ул. „Цар Симеон“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Иван Асен“, ул. „Ген. Заимов“, ул. „Подп. Калитин“, ул. „Ген. Гурко“, електрозахранени от ТП 3. Днес , от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол – ул. „Георги Димитров“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Генерал Заимов“, електрозахранени от ТП 17.

в района на – ул. „Георги Димитров“, ул. „Райна Княгиня“, ул. „Генерал Заимов“, електрозахранени от ТП 17. Днес, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на село Китен .

в района на . Днес , от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. - в района на селата Блъсково, Градинарово, Черноок, Славейково .

- в района на . В периода 16 – 19 септември, от 9:00 ч. до 17:00 ч. - в района на гр. Дългопол – ул. „Георги Димитров“, ул. „Георги Атанасов“, ул. „Цоню Тодоров“, ул. „Добри Недев“, ул. „Матей Стоянов“, ул. „Петко Делев“, ул. „Добри Славов“, ул. „Гроздьо Желев“, ул. „Гено Стойков“, ул. „Вела Пеева“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Благой Касабов“, електрозахранени от ТП 2.

