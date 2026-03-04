Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 4 март, днес, поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:



От 8:30 ч. до 13:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Пчелина, ул. Вдъхновение , ул. Георги Калоянчев , ул. Патриарх Максим, ул. Митрополит Кирил

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кичево – около ул. 1-ва в посока от център към главен път, ул. 5-та, ул. 4-та и ул. 8-ма.

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна – с. Звездица, м-ст Крушките, м-ст Кантара, част от м-ст Боровец.

От 04.03.2026 г. до 05.03.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

От 04.03.2026 г. до 05.03.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонове НН ,така че да не лишават всички клиенти.

От 04.03.2026 г. до 05.03.2026 г. в района на с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 9:00 ч. до 17:00 ч.

От 04.03.2026 г. до 06.03.2026 г. В периода 8:00 ч. до 16:30 ч.

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:



с. Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 04.03.2026 г. до 06.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:



с. Пчелник - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 04.03.2026 г. до 06.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.

Поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:



с. Аспарухово и с. Комунари.

От 04.03.2026 г. до 05.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:



с. Медовец.

На 04.03.2026 г. В периода 8:30 ч. до 17:00 ч.

Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:



с. Звездица - м-ст Летището, м-ст Под село.

На 04.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.

Поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:



с. Белоградец – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 04.03.2026 г. В периода 9:00 ч. до 17:00 ч.

Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:



гр. Провадия – ул. Никола Калипетровски, ул. Патриарх Евтимий, ул. Димитър Грънчаров, ул. Ивайло, ул. Шипка, ул. Кирил и Методий, ул. Комунига, ул. Юрий Венелин, ул. Милин Камък, ул. Пролет, ул. Осман Бей, ул. Цонко Гавраилов, ул. Пета Безименна, ул. Ген. Скобелев, ул. Перуника, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Георги Димитров, ул. Ген. Манзей, ул. Граф Игнатиев, ул. Димитър Грънчаров, ул. Шипка, електрозахранени от ТП 10.

