Адресите без ток днес във Варна и региона
Пиксабей
На 5 март, днес, поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:
От 9:00 ч. до 13:00 ч. в района на гр. Варна - кв.Чайка, блоковете: 27, 28, 29, 38, 39, 40, 41, 42, 60, 68, 98, 128, 177, 178, 191, 192, 198, 201.
От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.
От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Суворово, с. Чернево.
От 05.03.2026 г. до 06.03.2026 г.
От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Аспарухово и с. Комунари.
От 05.03.2026 г. до 06.03.2026 поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Девня – промишлена зона между гр. Девня и кв. Повеляново.
От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
От 8:00 ч. до 16:30 ч.с. Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дръндар.
От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Пчелник - клиентите, електрозахранени от ТП 1.
05.03.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:
От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Медовец.
От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Планова, м-ст Кочмар, м-ст Сълзица, м-ст Пчелина.
От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Суворово - улиците: Стара планина, Хан Тервел, Христо Ботев, Цар Борис, Средна гора, Копривщица, Любен Каравелов, Батак, Възраждане, м-ст Птицеферма.
От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кичево – района около ул. 3-та в посока от център към главен път.
От 9:00 ч. до 17:00 ч.в района на с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонове НН ,така че да не лишават всички клиенти.
От 8:30 ч. до 17:00 ч.в района на гр. Бяла - района на пристанище Бяла, ул. Свети Атанасий, ул.Тихият залив, ул. Амфора, ул. Лариса, ул. Диониций.
От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
05.03.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:
От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Траката, м-ст Евксиноград, м-ст Ваялар, м-ст Голяма могила, м-ст Малко Ю, м-ст Средна трака и част от ул. Св. Св. Константин и Елена.
