Адресите без ток днес във Варна и региона

На 5 март, днес, поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 13:00 ч. в района на гр. Варна - кв.Чайка, блоковете: 27, 28, 29, 38, 39, 40, 41, 42, 60, 68, 98, 128, 177, 178, 191, 192, 198, 201.

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Боряна, с. Сладка вода, с. Камен дял, с. Партизани, с. Арковна, с. Лопушна, с. Поляците и в района на ТП Кариера Партизани.

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Суворово, с. Чернево.

От 05.03.2026 г. до 06.03.2026 г .

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Аспарухово и с. Комунари.

От 05.03.2026 г. до 06.03.2026 поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Девня – промишлена зона между гр. Девня и кв. Повеляново.

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 8:00 ч. до 16:30 ч.с. Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дръндар.

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Пчелник - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

05.03.2026 г . поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Медовец.

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Планова, м-ст Кочмар, м-ст Сълзица, м-ст Пчелина.

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Суворово - улиците: Стара планина, Хан Тервел, Христо Ботев, Цар Борис, Средна гора, Копривщица, Любен Каравелов, Батак, Възраждане, м-ст Птицеферма.

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кичево – района около ул. 3-та в посока от център към главен път.

От 9:00 ч. до 17:00 ч.в района на с. Кривня – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редуват поетапното изключване на отделните клонове НН ,така че да не лишават всички клиенти.

От 8:30 ч. до 17:00 ч.в района на гр. Бяла - района на пристанище Бяла, ул. Свети Атанасий, ул.Тихият залив, ул. Амфора, ул. Лариса, ул. Диониций.

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

05.03.2026 г . поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:



От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - м-ст Траката, м-ст Евксиноград, м-ст Ваялар, м-ст Голяма могила, м-ст Малко Ю, м-ст Средна трака и част от ул. Св. Св. Константин и Елена.

