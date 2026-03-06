Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 6 март, днес, поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:00 ч. до 16:30 ч. в района на с. Водица. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Пчелник - клиентите, електрозахранени от ТП 1.

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Дръндар.

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Калиманци, с. Изгрев, с. Левски, с. Кипра, с. Чернево, с. Просечен.

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Кичево – около ул. 1-ва в посока от център към главен път, ул. 5-та, ул. 4-та и ул. 8-ма.

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Доброглед и прилежащите промишлени и вилни зони.

06.03.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:



От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на с. Звездица - м-ст Летището, м-ст Под село.

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - част от м-ст Св. Св. Константин и Елена.

06.03.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:00 ч. в района на гр. Провадия – ул. Христо Ганчев, ул. Овеч, ул. Райко Даскалов, ул. Братя Миладинови, ул. Климент, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Гроздьо Желев, ул. Христо Смирненски, ул. Светослав Обретенов, ул. Толбухин, ул. Черказка, ул. Гем. Скобелев, ул. Батак, ул. Пенчо Славейков, ул. Никола Вапцаров, ул. Цар Освободител, електрозахранени от ТП 18.

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Никола Обретенов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Георги Димитров, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Никола Христов, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Здравко Бомбов, електрозахранени от ТП 2 и ТП 13.

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Сладка вода.

06.03.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 12:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Дългопол.

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна – с. Звездица, м-ст Крушките, м-ст Кантара, част от м-ст Боровец.

