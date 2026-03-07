Адресите без ток днес във Варна и региона

Пиксабей

На 7 март, днес, поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 9:20 ч. в района на гр. Бяла - част от ул. Йордан Ноев, ул. Подводничари, Спешен медицински център Бяла, част от ул. Андрей Премянов, ул. Петър Маринов, ул. Втора, ул,Щерьо Певтичев, ул. Петър Маринов , част от ул. Гроздьо Желев, част от ул. Трифон Милушев, ул. Хелвеция ,част от индустриална зона на гр. Бяла, част от ул. Михаил Иванов.

