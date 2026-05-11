Адресите без ток днес във Варна и региона

На 11 май, днес, поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. В района на гр. Варна - м-ст Ален мак – в района около ул. Катя Папазова, електрозахранени от ТП 1553.

На 11.05.2026 г. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. В района на гр. Варна -м-ст Ваялар, м-ст Траката, ул. 9-та, ул. 10-та, ул. 11-та, ул. 12-та, част от ул. 1-ва и част от ул. Княз Борис III-, електрозахранени от ТП 516.

От 11.05.2026 г. до 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. В района на гр. Варна Част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.

На 11.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Възраждане.

На 11.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Варна - м-ст Ален мак – в района около ул. Янко Славчев, ул. Цаню Цанев и жилищен комплекс Тригор.

а 11.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. В района на с. Генерал Киселово , с. Бояна , с. Оборище, гр. Вълчи Дол – ТП ПС 15 , МТП 27.

На 11.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. В района на с. Войводино – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 11.05.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. В района на гр. Провадия – ТП 40 и с. Петров дол.

От 11.05.2026 г. до 12.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. В района на с. Кривня.

От 11.05.2026 г. до 13.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. В района на гр. Аксаково и прилежащите вилни и промишлени зони. Ще се редува поетапно изключване на отделни кабелни линии, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти едновременно.

От 11.05.2026 г. до 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. В района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

От 11.05.2026 г. до 12.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч в района на с. Снежина, с. Равна, с. Неново, с. Черковна, с. Овчага, с. Градинарово и в района на МТП Вилна зона Провадия и МТП Фазанария, с. Черноок, с. Блъсково, с. Славейково, с. Китен и в района на МТТ Глобул Дългопол и МТП Дивес Блъсково.

На 11.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Староселец и с. Габърница.

На 11.05.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Звънец , с. Страхил.

На 11.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Христо Ботев, ул. Христо Михайлов, ул. Георги Бенковски, ул. Малчика, ул. Лиляна Димитрова, ул. Тервел, ул. Климент, ул. Антон Иванов, поликлиника и централен площад Дългопол, електрозахранени от ТП 10.

