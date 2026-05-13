Адресите без ток днес във Варна и региона

На 13 май, днес, поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - част от м-ст Кочмар, м-ст Сълзица; м-ст Пчелина.

От 13.05.2026 г. до 14.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Възраждане.

От 13.05.2026 г. до 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Варна Част от м-ст Манастирски рид, електрозахранени от МТП 592.

На 13.05.2026 г. Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 10:00 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Варна - кв. Аспарухово, м-ст Вилите.

На 13.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 8:30 ч. до 10:30 ч. и от 15:00 ч. до 16:30 ч. в района на с. Щипско, гр. Суворово, с. Чернево.

На 13.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Снежина, с. Равна, с. Неново, с. Черковна, с. Кривня, с. Градинарово и в района на МТП Вилна зона Провадия и МТП Фазанария.

На 13.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Славейково, с. Блъсково, с. Градинарово, с. Китен и в района на МТТ Глобул Дългопол и МТП Дивес Блъсково.

На 13.05.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Щипско.

На 13.05.2026 г. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на:

От 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Разделна.

От 13.05.2026 г. до 14.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 5. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

От 13.05.2026 г. до 15.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 13.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 17:00 ч. в района на гр. Аксаково и прилежащите вилни и промишлени зони. Ще се редува поетапно изключване на отделни кабелни линии, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти едновременно.

На 13.05.2026 г. поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Тръстиково, с. Разделна - ТП 8 и ТП 11.

На 13.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Неофит Рилски– клиентите, електрозахранени от ТП 3.

На 13.05.2026 г. поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с.Черноок.

На 13.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 9:00 ч. до 17:00 ч. в района на с. Овчага.

На 13.05.2026 г. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на:

От 8:30 ч. до 16:30 ч. в района на гр. Бяла - къмпинг Луна, ретранслатор на операторите, комплекс Pines Beach Resort, пречиствателна станция на гр. Бяла ,всички клиенти, намиращи се в района на къмпинг Луна.

